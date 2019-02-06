inside的调酒房——动漫分馆

我下面给大家讲一个故事。

我是一只名叫飞飞的狼，但是我比较胆小，从小就被赶出了狼群。虽然孤独，但是我还算快乐。有一天我无意中发现，如果我用尾巴挠一只一直睡觉的熊猫长老的鼻子，它就会打喷嚏，然后地上就会长出新的竹笋来。竹林中有很多像苹果那么大的小熊猫精灵，别看它们小，力气非常大的，大概6只联合作业就可以轻松抬起200公斤的重量。重要的是，它们特别喜欢吃熊猫长老用喷嚏发育出来的竹笋。后来我把这一伟大生物学发现活用在生活中。

顺便说一句，我之所以被赶出狼群，是因为我犯的一个让我悔恨终生的错误。我有一个特别帅的哥哥，很照顾我，暖男、型男，很有可能是下一任狼群首领的人选（我心里猜的）。但是因为我不敢吃羊，羊逃跑了，引发了山崩，把哥哥砸死了。我也不知道为什么我不吃羊，竟然引发了蝴蝶效应，害死了哥哥。他是为了救我而牺牲的。如果我早知道会这样，我，我，我估计还是不会吃那只羊，因为我可能是个素食主义者。

有一天我接触到了原始人类。他们中的一个小孩子对我特别好，跟我一起玩，还给我吃的。我虽然是一只狼，但是狼群不能给我温暖，它们整天都是生啊杀啊的，还是人类好。我渐渐喜欢上了人类。狼性什么的其实根本不是我所追求的。我不敢吃生肉，我甚至都没有发出过狼嚎，到死都没有发出来过。我想要的也不是什么领地，我想要的是朋友，是人类这种可以照顾我、陪伴我的朋友。

说到朋友，那还得提两只熊和一个和原始人不太一样的小矮人。我和他们也成了朋友，虽然我已经是很多重要的原始生物学成就的发现者，但我还是不知道他们是怎么来到这里的。我最先见到的是一只叫熊大的熊。他从大概1000米高的山顶摔下来，但是没有摔死，刚好落在我跟前。我于是跟他谈了个条件，我想让他帮我去那个山顶摘一种叫做“勇气果”的东西，当然我也不知道为什么我知道“勇气果”的存在，大概是我从原来狼族一个最不靠谱的小道消息传播者那里听来的吧。对价就是我要帮熊大走出竹林，是的，我充分利用了熊大无论如何也无法走出竹林的这又一伟大生物学发现。

等我们真的到了山顶，却发现“勇气果”其实并不存在。我本来想靠“勇气果”让我从一个素食主义者变成肉食主义者的。有点心灰意冷，不过熊大这时候用和哥哥曾经一样的口气对我说，总有一天我会找到勇气的。真的么，其实当我错失了通过“勇气果”来增强勇气这一现实路径以后，我更需要的是一条真实的能获得勇气的路径，而不仅仅是“总有一天”这样的一张大饼。

正聊着呢，突然之间，火山就爆发了。这座火山后来好像被称为长白山天池，但我不知道为什么那里会有熊猫。在动物们都四散奔逃的时候，我的人类朋友们被困在一个小山头上了。偏偏这个时候，我那些狼族同志们还要来追杀我和我的朋友们。真是不理解，他们就不怕火山喷发么，大概这就是所谓的狼性吧。为了保护我的朋友们，我怒了，我拼了。

就这样，我把狼族现任首领推下了山崖。擒贼先擒王，其他狼马上就散去了。其实这里我有一个机会重回狼群，因为他们都看到我的力量了，我不再是个没有勇气的狼。但是我绝对绝对不要回去狼群了。

我感觉我对人类有了依赖感，他们不仅仅是朋友这么简单，更是主人。我保护他们，我觉得这是我应该做的。我真的是一只特立独行的狼，因为我就喜欢在人类旁边，跟着他们，如果他们再时不时摸摸我就更好了。熊大的勇气是为了保护熊二，也就是他唯一的家人而生的，我的勇气就是为了保护我的朋友和主人而生的。

欢迎大家观看《熊出没·原始时代》这部电影。影片以我为原型，讲述了一个在熊大熊二和光头强的帮助下，一匹小狼找到勇气，成长为一条狗的故事。