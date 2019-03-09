inside的调酒房——动漫分馆

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编辑 | 删除 《驯龙高手3》：从一次触碰到一次卸下

inside 发布于：

 

 

 

《驯龙高手》这个系列到了第三部，主题已经从人宠情发展到人与自然的关系上来。当人们把龙身上的座椅、头套和绳索等装置取下来的时候，影片毫无疑问来到了一场它一直想要来到的终极仪式那里。这场仪式不是人宠带有悲情色彩的分离，也不是某种以生命为代价的牺牲，而是一个再简单不过的卸下的动作，然而这动作背后思想的解放却绝非那么简单。

 

维京人对龙的解锁，也是影片对人与自然关系思考的解锁。从十年前那一次刻骨铭心的触碰，到十年后这一次壮美史诗般的解放，人们从惧怕龙、惧怕自然，到控制龙、意图掌握自然，再到解放龙、希望回归自然，这一场十年间隙的思想变迁，似乎凝聚了人类数千年的思考。

 

 

面对这个历史洪流，葛林魔的失败简直是注定的。他还是想要掌控龙，即使他拥有更强的身体、更高的科技，也无济于事。他失败得很轻易，虽然从电影剧情上来看这有些不尽兴，但从主题上来看这却没什么值得奇怪的地方。他不是被小嗝嗝打败的，而是被自己的逆势而为、被一种不可逆的洪流所打败。

 

影片时常穿插的小嗝嗝儿时的回忆画面，用一种温暖呼应了这场仪式到来时的壮美。这种温暖就是，原来人们渴望与自然和谐相处可能并非来自某种后天的智慧思辨，而是来自他们的本心与初心。所以当人们卸下了龙的枷锁时，他们也卸下了一种名为“自私”的包袱。

 

驯龙高手，如何训练一只龙，最终的训练却是如何使你不再自私地对待周遭。这一成果简直妙不可言。或许，我们都应从自己的周遭来尝试一下当回“驯龙高手”的感觉。

 

 

在卸下枷锁的同时，小嗝嗝为无牙仔打造的机械尾巴并没有被卸下。它不仅一直助力着无牙仔的飞行，而且成为他们之间永远的信物与牵绊。或许，人所施加在自然身上的，并不都是控制欲极强的东西，也有那些善意的东西，大自然会感知并且记住的。

 

影片中多洋溢着气势恢宏的管弦乐配乐，烘托出一种史诗般的尾声色彩。其实，为什么要伤别离呢，这或许仅只是人类与龙、人类与自然和谐相处的开端而已。

 

 

虽然我并不是特别认同龙一定要躲在隐匿之所去生存，难道自然只有在人类约定的自然保护区中才能得以保护么？和中国文化中人与自然的和谐相处相比，《驯龙高手》提出的或许只是一种退而求其次的解决方案。但无论怎样，《驯龙高手》中小嗝嗝与无牙仔的第一次接触，以及维京人集体对龙的解锁，都将成为这一系列永远留存在我们心中的美丽瞬间。

 

 

 

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