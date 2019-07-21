inside的调酒房——动漫分馆

首先祝贺饺子，终于圆了动画电影的梦。一步一步走来，很不容易，请继续走下去。

这个片子是我见过的情感含量最多、也最深沉的国产动画之一。父子情，母子情，师徒情，朋友情。当然，父子情描写得最好，虽然可能缺少最后一次重量级的拥抱。母子情嘛，总体看还是不错的，但母亲还是做个单纯的贤妻良母比较好，就不用勉为其难地非得体现出“花木兰”属性了。师徒情呢，我觉得太乙真人最后的相救，至少应该值得哪吒真心的一拜。朋友情，这个就有点浪漫了，女性观众大概会很喜欢。好歹最后是帅哥与魔童的牵手，如果换成两大帅哥牵手，那画面美得简直不敢想象了。

看完这个片子，我莫名地回忆起了“魁拔”，都是讲一个被话语权者和社会舆论所妖魔化的孩童的成长故事。导演把哪吒想象成了封神世界里的魁拔，现世之灾星，为人所恐惧，其实又何尝不是很无辜和无助。哪吒为什么只有面对那个小女孩时才能显露出非恶童的表情，他为什么如此强烈地渴望一个朋友，他为什么如此不容得父母一点点的谎言欺骗，都是内心对孤独的恐惧所发出的声嘶力竭的呐喊啊。

魔种与道心本无善恶之分。申公豹修的是道，但他何尝不是搬弄是非、私欲膨胀的恶魔。敖丙是个好好青年，不也要为了家族之私利而献祭数万黎民百姓。人民是善良的没错，但愚钝起来也依然可以造就民主的暴政。所以凡是涉及魔、道之话题，最深沉的思考就在于，魔与道究竟谁才是妖魔，谁才是正道。那些被当成妖的、魔的事物，你会发现到头来往往有义气、有深情，而那些表面道貌岸然的事物，却往往是披着伪善外衣的真妖魔。

不知道导演自己是否有孩子，是否会将自己与家人潜移默化地投射到影片人物身上去塑造，但哪吒和敖丙大抵还是代表了两类家长眼中很有代表性的孩子。一类是让人爱恨交加的不良与叛逆之子，一类是承载家庭希望的优秀与听话之子。江小鱼与花无缺这对双生兄弟，真的是一个经典的对比性的组合，古龙笔下“绝代双骄”的故事告诉我们，不良少年与优等生都可以成为英雄，就像某种意义上同样是双生的哪吒和敖丙一样。两个人是阴阳两极，相异相吸，又相互补完。影片在哪吒的刻画上已经做到了极致，在对敖丙的刻画上也还可以再极端一些。

和哪吒这个恶童相比，导演对低俗笑料的偏好反倒真的是一种“恶趣味”。虽然上映的影片可能已经删减了很多这类噱头了，但就像一些网友所指出的那样，屁、烧裤裆、壮汉娘娘腔等搞笑情节还是拉低了影片的气质。没办法，从“打个大西瓜”开始，导演就好这口了。咱们也只能期待像哪吒依靠变身智斗敖丙和申公豹这样的情节能更多一些吧。不过在一个如此严肃的命题之下，还能把影片做得几分钟一个笑点，这还真是难能可贵了。

影片在剧情推进上还是比较成熟的。除了小时候恶作剧、在山河社稷图中修炼等个别情节略显冗长之外，整体节奏很利落。特别是哪吒获知父亲对自己情谊那一幕，既利用了坐骑的回放功能，照应了此前的修炼，又恰如其分地对父亲走访天庭的后续进行了插叙，从讲故事的角度看处理得相当巧妙。再加上影片本就精良的画面与音效，尤其是对人物表情、表演的惟妙惟肖地刻画，使得整个影片生动立体，充满悬念，没有大部分国产动画流水账之感。

略显可惜之处就在于，影片其实只差一点就让我流泪了，虽然我承认，自己的泪点很低，早上看《领风者》还为马克思为全人类的奉献精神而落泪来着。影片的情感含量如此之多，却没有让我哭出来，想来想去可能恰恰就在于情感点有些分散了，缺少一个像《寻梦环游记》里最后用“请记住我”的一曲唤醒奶奶逐渐失去的记忆的那种爆发点。父子情、母子情、兄弟情，你最想让我为哪一个情感动，或许还可以再在那个情上面多加些铺垫吧。

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