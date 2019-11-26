inside的调酒房——动漫分馆

我简直要怀疑人的听觉是不是可以跳过大脑的信息处理程序直接刺激泪腺分泌。虽然剧情没有太感动，但是我竟然听着片中的一首歌留下了眼泪，所以也算是一次奇妙的观影了。

《冰雪奇缘》系列一直不是我所喜爱的迪士尼作品。多个女主的设定让故事始终无法聚焦。在讲述女主人公英雄历程的过程中，还必须要掺杂很多笔墨来写她的家庭关系，有个姐姐/妹妹来争观众的宠，这种剧情的分散产生很多刻意营造出的纠结。一方面，影片要时刻维持两位女主的出场时间，纠结于必须保证她们获得大抵相同的曝光，以维系某种微妙的平衡感。另一方面，影片还要不断解读两者之间的关系，纠结在彼此心有灵犀的默契与为了保护的伤害之间，剪不断理还乱，而其实这对主线剧情是个干扰。

其实影片给两位女主人公还是有所分工的。大部分迪士尼动画都具有童话的属性，但是《冰雪奇缘》系列却有点史诗的属性，就是源于两位主人公的分工。童话一般是主人公在想象世界中解决自己的问题，提升自身，成长自身，圆满自身。史诗则是主人公在现实或者想象世界中解决国家、人民、民族的问题，有时会牺牲自身、献祭自身。艾莎就总是有点史诗感，而安娜则充满了童话意味。所以你会发现雪宝总是跟着更有童话气质的安娜，连爱情也眷顾安娜，而艾莎却总是那个拯救与只身犯险的英雄。

我感觉，《冰雪奇缘》创意一开始的缘起大概就是想要弥补下迪士尼世界中没有北国风光的缺憾。所以它要讲一个关于冰雪世界、冰雪国家、冰雪魔法、冰雪女王的故事。在2013年的首部作品中，这种世界创造得相当纯粹，从开篇让人印象深刻的湖面取冰砖的劳动号子，到《Let it Go》时对冰雪魔法的尽情展演。所以它成功了。

可是到了《冰雪奇缘2》，影片莫名其妙地加入了风、水、火、土四种新的自然元素之力，打破了这个冰雪世界的纯粹性，实际上这已经不再是“冰雪”奇缘了，而变成“五行”奇缘了。这些元素能不能加呢？如果换一个片子，这或许是个很好的创意。而且从这些分别有形化为叶子、马、蜥蜴以及巨人的风、水、火、土之中，既能看到生活中它们的影子，也能看到来自动画师的想象力的融入，我走出影院的一刻甚至会不自觉地去触摸风的质感。但是放在《冰雪奇缘》的世界中，就让人感到一种隐隐的异样，这并不体现编剧对冰雪的智慧拓展，反而显示出对冰雪的黔驴技穷。

这部影片几乎所有情绪都是正面的，即使在雪宝消失的时候，它也要说出“爱”这个字。影片对姐妹的矛盾、族群的对立、男女朋友间的互信这些所有可能产生的负面情绪，都做了简化处理，即既有所涉及，但又绝不深化，从而使观众徜徉在一片祥和的气氛中观看影片，毫不担心会有虐心情节出现。但也正是这种简化处理，也让影片没有把情感的张力表现清楚，失去了深度，正所谓无虐心不真情。举个简单的例子，浓雾丛林中经历了大战的两个族群怎么会如此和平呢？