inside的调酒房——动漫分馆

我不知道有多少人因为看了《侧耳倾听》而找到了人生方向，至少是找到了人活着所应该有的样子，反正我是其中一个。二十年了，这部影片就像那一曲余音袅袅的《乡村路》，久久无法让人忘怀。

这部片子就是在讲一个关于“路”的故事。有关主人公走路的描写很多，影片花在路上的时间也很多。从片头多摩市夜景下纷繁路人以及主人公所走过的夜路，到片尾定帧在水泥石桥上的街路，从女主人公月岛雯来来回回周而复始的上下学之路，到一只猫所牵引出的蹊径之路，从无忧无虑、一切顺畅时的晴天之路，到情感迷惑、写作迷茫时的暴雨之路，从期盼与辛劳并存的爬坡之路，到飞奔而下、畅快淋漓的下山之路，从一个人的独自成长之路，到两个人的协同奋进之路，从真实之路，到人生之路……再配上《乡村路》这首歌曲，更让人感到一种路的共鸣。

人的一生都在走路，走相同的路，走不同的路，走分别的路，走汇合的路。当月岛雯与男主人公天泽圣司不停地在路的两端分分合合，奇缘相遇又“送到这里”，他们的人生轨迹也因彼此而改变。

我不知道我的这种感觉是不是一种共感，就是特别盼着男女主人公相遇，他们一见面就让我心潮澎湃。这本不是什么轰轰烈烈、刻骨铭心的爱情，但却仿佛是世间一种最最美好的东西。

这恐怕就是很多人喜欢《侧耳倾听》的原因。没有宏大而奇特的世界观，没有超能力者与野心家的对抗，甚至没有强大的对手，主人公要做的就是不断成为比昨天更加努力、更热爱生活、更珍惜彼此和更好的自己。朴实无华，但却触动心弦。这就是生活的声音，真正需要侧耳倾听的声音。

《侧耳倾听》的导演虽然是近藤喜文，但脚本、分镜仍然是宫崎骏完成的，可以说这是一部半宫崎骏作品，是一部并非由宫崎骏监督（导演），但却是在宫崎骏监督下完成的作品，因此所洋溢出的宫崎骏属性是十分强烈的。特别是少女情怀。《侧耳倾听》的原作是一部少女漫画，讲的是青春恋爱的故事，但宫崎骏将其改编和引导成了一个少女成长的故事。它讲述了一个少女英雄是如何遇到一位理想化的男性从而被激发和实现自我的。同其他宫崎骏作品中更具有主导力的女主人公不同的是，《侧耳倾听》中的月岛雯处在待开发状态，用影片中的词来说就是原石的状态。宫崎骏在用月岛雯这个人物激励着日本社会中的女性，不满足于成为男性的附随，而是要开发自己的所长，走自己的道路。

这部影片具有纯粹而满满的正能量。无论是街坊邻里上下楼梯打招呼的礼，还是月岛雯主动帮老人家扶凳子的德，还有众多体现类似礼与德的细节，都无不让人对日本国民的素质称赞。月岛这一简单的工薪家庭，房子很窄很小，但却其乐融融，月岛父亲愿意让女儿尝试其自己想法的教育理念乃至他与孩子的沟通方法都让人感到欣慰。影片推崇读书、音乐这些能陶冶人的情智的事物，鼓励年轻人找到自己喜欢做的事，并向着理想勇敢地追寻。它还讲述了爱情可以正向地引领相爱之人，互相支撑，共同进步。

这种正能量的爆满既给观众带来了舒适度，同时也带有些许麻醉效应。影片作为一部现实题材的作品，其实可以说一点也不现实，它屏蔽了生活中几乎所有的假恶丑，而只保留了真善美。从这个意义上说，《侧耳倾听》的真实世界其实是比吉卜力所创造的任何一个幻想世界更加具有虚幻性。

影片崇尚职人精神，就是把一件事做到极致的态度，这是日本的一种文化特质。圣司在做小提琴上的职人态度就影响了月岛雯去以同样的努力与执着来进行创作。甚至影片的制作者们也是在用一种无与伦比的工匠精神在制作着影片——圣司拉小提琴和月岛唱歌的一段重场戏，竟是按照真实的拉琴动作临摹的。就像影片所说，虽然圣司和月岛雯现在还都是粗糙的原石，但这样追寻下去一定可以磨砺成为那颗宝石。





原石是影片中一个很重要的词。圣司的外祖父把那块未经雕琢的原石交给月岛，这是一个很有象征意义的情节。他自顾自地说了一大通教条性的话，听上去简直就是宫崎骏本人在和年轻人的对话一样。宫崎骏多么希望每个日本的年轻人都是这样一颗内秀的原石，他们的未来有无限的可能性，把原石交给他们就像把日本的未来交给他们一样。为了这些原石，宫崎骏宁愿让现实世界美好得不真实一些、虚幻一些，也要把希望传承下去。

再谈一谈猫男爵。这个道具是整部影片的“点睛”。作为工艺品，它是匠人精神的体现。作为纪念品，它是爱情的见证。而对工匠职人的理想与朴素美好的爱情的追求，恰恰是影片的两大主题。它承载着浓浓的传承之意。好的艺术品可以让人无法把视线挪开，猫男爵从月岛雯看到它的那时起就牢牢地吸引了她。最神奇的一点是，它也牢牢吸引了观众。在看到它的那一刻，你也化作了月岛雯，注目着它，凝望着它，渴望了解它，渴望拥有它，渴望获得它身上所蕴藏着的那种神奇的力量。

我上次看《侧耳倾听》大概已经是二十年前，但任何时候想起这部作品，猫男爵都是第一时间浮现在脑海中的意象。这里我想跟大家说的是，人生中绝大部分情节、形象都可能是会被忘记的，但总有那么一些意象会留存下来。猫男爵就是这样一个让人永生不忘的意象。遇到了这样的人或事物，请一定要加以珍惜，因为它们是会跟随你渡过人生之路的东西。