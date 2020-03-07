inside的调酒房——动漫分馆

《变身特工》是美国蓝天工作室的一部动画电影新作。一位顶级特工兰斯在一个技术少年杜兰特的发明帮助下，变身成了“鸽子”，两个人最终成为搭档完成了特工任务。

表面上看，变身成为鸽子仿佛只是一种噱头，发生了不少搞笑的事情。但细一想，或许也并非这么简单。由威尔史密斯饰演的这个超强特工，原本是为了达到任务目的不惜手段的，每每总造成大规模伤亡，堪称“鹰派”人物。而这种“鹰派”文化也是特工局的主导思想。整个特工局的技术人士都在研究各种杀伤性武器，从断头到火烧，简直应有尽有。

然而，在这个鹰派统治的世界里，却有着一个另类的技术人员，他净发明些“小儿科”的东西，不是攻击性的，而是防御性的，或者像玩具那样无法带来人身伤害的。这个另类自然不受待见。很多人甚至用“weird”（奇怪的）一词来形容他，这个词只要一出现，每每总带有极其强烈的歧视性。

但最后怎么样呢，正是这个备受歧视的另类技术人员的“小儿科”发明挽救了特工局。他的那些出于善意的武器，不仅大显神威，甚至还感化了对手。他家里养着鸽子，他的脸庞像鸽子一样小巧，他的心怀也都像鸽子一样温柔。他就是那个“鸽派”人物，当他用发明把特工变成鸽子时，显然也逐渐让这位鹰派人士的处事态度和价值取向有了潜移默化的改变。

影片到此还没有结束，最后整个特工局竟然都由这位技术少年来重新领导了，究竟创作者们对鸽派是有着多么强大的认同执念啊。影响一个人和影响一个机构是不同的，如果说特工的变身还只是某个独立的个人信念有所变化的话，那么特工局的变身则是代表着一种社会思潮的变迁了。毫无疑问，作品在用一种强加的不可能的结局，力推这种“鸽派”文化。

为什么说这是强加的呢？因为“学而优则仕”这个东西并不是社会资源最有效的利用方式。一个好的发明家，不一定是个好的机构管理者。其实特工局只是想借用杜兰特的“鸽派”理念改变而已，没必要用职位“绑架”杜兰特本人。

影片中兰斯和杜兰特两个主人公，其实反映了两类人的特质，以及美国社会对两类人的看法。特工兰斯显然是精英阶层，成名已久，有话语权，无时无刻不享受着精英资源和权益。他身上体现出了美国精英自信乃至自负的特质。而有一天他失去精英属性的保护时，那些自信与自负才会逐渐被反省，也才能有朋友、搭档这些新元素、新情感的入驻之地。

杜兰特则代表了大众阶层中那些默默无闻但却卓有才干的人。影片是拍给美国为数众多的隐匿着的才华人士、或者自认为怀才不遇的人士看的，告诉他们“天生我材必有用”，总有一天你会因为这些才华而有所成就，甚至成为精英的。所以杜兰特才长了一张如此平凡的大众脸，和精灵旅社中那个娶了吸血鬼的男生、天降美食中那个发明美食机的男生、超能陆战队中那个继承哥哥遗志利用发明对抗坏人的男生的脸庞都如出一辙。因为他们都是一类人，大众阶层中值得被社会挖掘和肯定的人。

总的来看，《变身特工》情节跌宕，情感的高潮低谷明确而且比较到位，线索复杂但是表达清晰，是一部比较值得一看的特工类型片动画电影。