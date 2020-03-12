inside的调酒房——动漫分馆

一个人来到异世界，是很孤独的。它要融入这个世界，不仅要从这个世界中那些善良的、能认同它的人的身上汲取力量，更重要的是它要懂得自己能为这个世界、为那些人做些什么。

显然，索尼克具有奔跑的能力、释放无穷电力的能力，这些足够让它成为一个英雄了。但唯独，它想要为这个世界、为它的朋友做些什么的想法还不太明确，这也就使得索尼克距离英雄其实还很远。

影片中的索尼克，虽然能力强大，但只能算是一个孩童。什么是孩童呢，汲取很多，但付出很少的状态就是孩童的状态。索尼克就是一个有些孤独的，喜欢贪玩的孩童，而这两个影片强调的性格特点是不足以支撑它成为一个真正英雄的。

男主人公遭遇到危险是因为索尼克的缘故，但它仿佛对这一切理所当然。不顾承诺，去酒吧里玩，结果又惹了不少麻烦。它遇到危机时来到男主人公家，遇到困难时要求男主人公带它前往另一个城市，它提出了一个又一个的要求，但就是很少主动地为男主人公、为他人考虑。所以看似男主人公和索尼克的情感到片尾时已经很深，但其实这种情感更像是单方面的人宠情，而不是像索尼克所认为的那样是朋友情。

对于异世界生物在地球的影片，最重要的就是描写异世界生物与人建立情感羁绊的过程。显然，影片把更多的焦点集中在奔跑、放电、反角的变态等这些花里胡哨的表面噱头上来，而对索尼克与人的情感讲述却少得可怜。它在愿望清单上写下的“想要一个朋友”看似让人感动，但它的这个男主朋友简直是天上掉下来的馅饼，他是个老好人，对谁都很好，索尼克并没有额外的主动争取什么。

特别重要的一个情节是，小女孩看到索尼克破破烂烂的鞋以后，把自己的红白条纹鞋子给了它。这是一个特别好的让索尼克建立起和人类情感的机会，可惜影片却一笔带过。索尼克竟然连一句“谢谢”都没有说。它难道不应该为这个小女孩做些什么吗，哪怕就是为了这一双鞋。

这就是影片看到结尾让人感觉没有那么感动的原因。我们期待一个孩童尽快成长成为英雄，至少要让自己的付出匹配上自己的汲取。不然下次遇不到男主这样好的人的话，可能就真的交不到朋友了。





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