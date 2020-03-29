inside的调酒房——动漫分馆

《星游记》的主线索就是一个叫麦当的少年，追寻父亲的足迹，去寻找“彩虹海”的故事。在这个过程中，进入各个不同的星球，升级打怪刷副本，遇到形形色色的人，产生各种羁绊。所以它的副线索就是这些形形色色的人与星球各自的离奇故事。从这个意义上说，在木星举办的法米拉大赛这个副本，基本算是完成了任务。

它关注了父亲这个永恒的目标。不仅把主人公麦当的父子关系用重量级发言的方式加以提点，总的来说就是父亲缺失但父爱不缺失，父爱通过一些对儿时麦当教育性的话语体现出来，同时，副本主人公极光的父子关系也进行了详细的阐述。极光父子最后共同完成的手势，之所以确实感动了观众，就是因为这条人物情感线索是合情合理的，平凡中孕育伟大的父爱这也是每个观众能够感同身受的。

不过我想说，看了这么多《星游记》的剧情，麦当几乎没有一次让我特别感动，我总觉得他有点矫情地在贯彻自己的理念和行为，把周围的人硬生生拉过来陪着他去冒险。他有个最大的缺点，就是他没有缺点。所以风暴法米拉的故事才需要让他身中蔓影术——一种慢性地身体和意识会不受控制的秘术，希望通过外力的结果造成他的某种“缺陷”，然后再通过这种“缺陷”的补完或者爆发形成更大的戏剧效果。可是这种外力造成的所谓“缺陷”，是远远无法比拟由于性格的缺陷所形成的情感张力的。

除了父亲这条线索外，这部影片的其他剧情总的来说都有着《魁拔1》的质感，就是莫名其妙，不知所云。一个随着进程可以随时更改规则的比赛，让人感觉一点也不严肃。终于出场的银河眼高级干部白眼、蓝眼，也可谓有头无尾，好像观众不是在看一部电影，而是在看一部加长的TV版，同时还不知道下一集什么时候会到来一样。红眼虽是大家很喜欢的一个角色，但他在冥王星上的任务毫无铺垫，他的背叛也让人感觉一头雾水。大赛背后的操纵者卡米拉总是神神秘秘的，但是影片最后也还是没有意愿透露他的身世，使得他的神秘变成了故弄玄虚。重要道具黄金魔方的破碎让人看得紧张，但发现碎了也就碎了的时候不禁在额头冒生一滴大大的冷汗。突然出现的星际联盟的太阳系高管们就好像观众事先理所当然地应该他们似的，草草出现，又草草收场……

我相信导演、编剧心中一定有个非常庞大、成熟、清晰的世界观设定，但我们需要的故事是让观众站在万能视角上去审视角色的性情，而不是让导演处在万能视角上去挑弄观众的感情。既出场，必有结局，无论是好的坏的，开放的封闭的。既行为，必有动机，无论简单一说还是细致回忆。既铺垫，必有照应，无论程度深浅，相隔远近。不能把导演的设想，当成观众的公知。别让离奇的动画创意，成为离谱的动画情节。

好莱坞大片中把角色身份命名为“某某者”的很多，比如终结者、预见者、拾荒者、幸存者、毁灭者等等，《星游记》将获得了彩虹石力量的人叫做“自由者”。这其实是一个很不错的名字，但希望它能不止于一个名字。人们因为彩虹石而解放了某种能力，获得了“自由”，但同时也会受到更多的限制，自由与限制一定是相结合的，没有限制就没有自由。“自由者”要做的就是不断突破限制，去达到更高程度的自由，以致到达乌托邦世界“彩虹海”后可能会找到的终极自由。

最后从产业的角度也想谈两点。一是这部动画在爱奇艺首发上线，是互联网发行动画电影的一种有益尝试。二是影片究竟是否算是一部电影，如果是电影，却又没有龙标，是不是意味着以后的电影也都可以采取类似的方式，就是在网络上首发，跳过电影局的审核，走网络媒体自审的方式，这也是值得思考的。





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