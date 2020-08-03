inside的调酒房——动漫分馆

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编辑 | 删除 《妙先生》：一场远未尽兴的“杀好人救坏人”之旅

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终于又走进了电影院，久违的大荧幕，久违的黑暗中的光影，久违的借另一个时空中的故事思考我们这个时空的事故。无论影片是不是叫妙先生，这种感觉都妙不可言。

 

妙先生是不思凡导演在2014年前后创作的系列短片故事。其实短片中根本就没有妙先生这个人，电影里也没有对妙先生做过多的讲述，只是说他是所有寻迹者——一群不断追寻世界奥秘的求道者的信仰。那为什么影片还要用“妙先生”来做标题呢？因为他或许其实是不思凡导演的信仰，是他所有创意的源泉，是他思考人性善恶、生命生死的原点。妙先生就好像是不思凡创造出的一个神明，从不出现，却又无处不在。他创造了给人带来灾祸的彼岸花，但同时也创造了解救灾祸、祛除彼岸花的方法。他是世界善恶、因果的来源，这如何不妙呢？

 

 

影片不是不思凡亲自导演的，因此丧失了不少这位怪才导演的灵动，不过还是有不少他的影子在。比如影片依然忠实地再现了不思凡表达神秘感的三大场景：原始森林、细密街道、幽深洞窟。依靠原始森林中的隐藏生灵、细密街道随处可见的死角以及幽深洞窟里七拐八绕的通道，表达一种神秘主义的情绪。

 

影片在宣传中一直主打“暗黑”色彩，但在我看来，其实影片除了片头那个突然杀了弟弟的哥哥以外，大部分时间都并不怎么暗黑，反而比较光明。它不是在用人性的丑恶在讲故事，而是在用时间、精力在描写人性的善。它所谓的“暗黑”实际上是一种神秘主义，靠世界观、视觉符号聚拢堆砌而成的神秘感。就像《千与千寻》一样，从《小米的森林》到《大护法》和《妙先生》，不思凡系的作品总是在用具有神秘感的事物，让观众心生“这是什么”“它为什么而存在”的疑问，从而循着这些疑问不断追逐下去。

 

 

影片在宣传中还主打了一个语不惊人死不休的口号——杀好人，救坏人。不看影片的人是理解不了的，看了影片的人很容易理解这句话。彼岸花寄宿于好人的身体中，但却能给周围人带来灾祸，激发除了宿主以外的人的贪恶。祛除彼岸花后，这些人就会恢复，世间也会更好，但代价是这个好人会死。所以影片主人公丁果所做的事就是通过杀一个好人，来解救世间无数坏人。当然，想要祛除彼岸花必须要好人自己心甘情愿才成。

 

这无疑是影片最有创意的一点，但我认为这也是最有问题的一点。因为它从一开始就磨灭了两难境地，给出了唯一的答案。本来，要不要杀掉一个好人去解救众多坏人，这是丁果遇到的两难，怎么做都有不小的代价。面对两难，丁果做出怎样的选择，正是体现其人性、同时也是体现导演价值观的地方。但影片中的丁果一开始就把杀好人救坏人当成理所应当、习以为常的事情，反而把两难下移给受害者——彼岸花的好人宿主，让他们去抉择要不要献身自己解救他人。他们无论怎么选择，丁果都可以高高在上般予以应对，这让这个充满善恶、生死伦理思辨的影片无法真正尽兴。

 

 

同样未尽兴的还有“笑人”的结局。这个人物在妙先生短篇中是个重要人物，从来不笑的他是个好人，但也是个执念的受害者。真正想要救人的丁果，对于“笑人”这个真正值得被救的人，好像除了一场凌乱的打斗以外再无其他。“笑人”最终笑了吗？如果他没有获得“笑”的死，他的“不笑”的生又有什么意义呢。

 

影片是对若干年前的短片的改编和延伸，却迷失在了这种改编和延伸当中。没有能抓住真正扣人心弦的人性，云山雾罩的剧情加上稀里糊涂的剪辑，让影片的神秘主义最终沦为故弄玄虚。所以，距离真正的“杀好人救坏人”，无论是丁果还是影片本身，都还有很长的路要走。

 

 

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妙先生 Mr.Miao(2020)

6 .9 / 6 .7

妙先生(2020)

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