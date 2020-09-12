inside的调酒房——动漫分馆

这部1/2的魔法，看到1/2时让我产生了困意，特别是当它从一个亲情片变为一个公路片的时候。但是它的后1/2又确实焕发了魔法的力量，让我从困意中解脱出来，产生了感动与共鸣。

本以为是要描写父子情，没想到却变成讲述兄弟情。这小小的意外，最终毫不客气地转化成了眼泪。影片所讲述的精灵家庭，是美国万千普通家庭的写照。父母、孩子，同时保持着彼此的关爱与独立。每个人都恰到好处地融入对方的生活但又保留着纯粹的自己，谋求对方的理解但又不试图干涉对方的想法。

对于二胎的家庭来说，影片或许就是讲了一场发生在魔法世界的身边事。两个青春期孩子，行为在不断怀疑自己和肯定自己之间风云变幻着，那似成熟却又青涩的思想，那似懂得却又懵懂的意识，那似明朗却又暧昧的态度，一切都那么虚幻却又真实。

对于父母离异或者丧失了一方的家庭来说，影片也是在探讨一种颇为惯常的可能——再婚。孩子们想要寻找本真的亲情，但家长却希望有新的情感开始，谁都不能说对方错，只要彼此关爱就能最终理解。

影片对父亲一职做了竭尽全力的讴歌。“父亲”这个词对孩子的意义，在孩子成长中的作用，对整个家庭的价值，都有或强烈、或隐晦的体现。无论是原创性极强的只有下半身的父亲，还是最后那场饱含思念之情却刻意保持距离的相聚，影片的处理都堪称精妙。

在影片中，魔法简直成了一种“非遗”，也就是我们常说的非物质文化遗产。只有少数人还懂得它、使用它、传承它，绝大部分人都被现代化科技所洗脑，丢失了传统。这是当今世界强烈的映照。我们真的需要主人公父亲那样的魔法传承者，需要哥哥那样对魔法执着地信任着的人，需要弟弟那样继承了魔法者的基因并且愿意践行的人。

工业社会的发达，使每个人不必努力继承那些家传的手艺，只需要学习社会化的本领即可。主人公第一次在小纸条上写下的大部分内容都是这种社会化本领，比如大声说话、学习开车、邀请朋友参加派对等等。他一开始也的确不负重望，统统没有做到。这才使他回归到魔法这一家传手艺的继承上来。而随着他魔法的精进，他的社会化本领仿佛也无师自通了。

所以“回归”是影片的另一个引发共鸣之词。让每个人回归到自己的特色，而非是被社会染缸所浸染的那些条规上来。恰如蝎尾狮隐匿了自己的勇敢与狂暴，甘心情愿成为工业化社会中的一个打工仔那样，充满了别扭与憋屈，自己都不敢再面对真实的自己了。