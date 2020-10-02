inside的调酒房——动漫分馆

当姜子牙手执打神鞭——一根破木枝子一样的权杖——打开归墟的时候，我仿佛看到了圣经故事里的摩西，手执权杖分开红海的经典场景。但与圣经故事不同的是，这个来自中国的“摩西”，背叛了“上帝”，却依然能够分海救世。

影片就是讲述了一个“遵从内心的背叛”的故事。姜子牙是一个有人格的神。他不像静虚宫其他神明一样带着面具，也不像他的师尊一样道貌岸然。他拜入仙门的初心是救世。而且他一直坚守着这份初心，哪怕是遇到了救一人还是救苍生这样的“两难”，他也没有停止过对救世信念的求索。

也正是这份初心使然，他才得到了不离不弃的助手四不相，能两肋插刀的忠友迷弟申公豹，还有那个暧昧不清的“女儿”小九。可谓亲情、友情、宠物情，收获满满。特别是四不相的那段离别之景，让人为之动容。

但是作为背叛者，他所受到的惩罚太少了。当他跨出北海封界的那一刻，他就应该做好了接受静虚宫追杀的准备，可事实上并没有，不是说并没有做好准备，而是说根本没有追杀。放在现代片里来说，就是连一场“追车戏”都没有。如果只有来自原有体制外的威胁，却没有来自原有体制内的责难，又怎么能体现出他“离经叛道”的价值呢？

他很轻易地就看到了玄鸟。这种来自天外之天的解脱冤魂的圣鸟，难道不应该是姜子牙在最终生死一刻，释放出内心中的大爱，才得以呼唤而来的圣物么？难道就这么平平淡淡地飞去来兮？稀之何属，玄之何在？

世人对姜子牙的误解本应也成为这个背叛者的一个很好的“惩罚”。但影片只是在北海货店里有一点点这方面的阐释，这也是为什么我觉得影片开头的这个部分是全片最精彩的段落的原因。一个以解救苍生为己任的英雄，在全片几乎没有和苍生发生任何关系，他如何能大言不惭地呐喊救世，他又从哪来的力量去坚持自己的初心。他的力量的唯一源泉，就应该是即使误解他却依然愿意相信他的老百姓啊。可惜影片中却没有这方面的呈现，这就使得最后他毁坏天梯的一幕重场戏，即使世人都在观看，却也没有那么让人扣动心弦。

影片最大的悲剧就是，人民只是姜子牙的旁观者，而不是助力者。

说到悲剧，小九这个人物身上承载了很多。满心期待地去找父亲，结果全片唯一关于她生父的镜头就是从她的手里剥夺了心爱的玩偶。尽管这个玩偶后来让姜子牙捡了起来，他与小九之间也形成了微妙的“父与女”的关系，可姜子牙能否取代小九的生父吗？即使可以，他能取代那千千万万像小九生父那样把孩子推向深渊的父亲吗？一个无爱的苍生世界真的值得解救吗？所以，小九家世的这个悲剧看似微不足道，但却时时如鲠在喉。

影片在不少人物身上都体现出一种浅尝辄止。有些是剧情的浅尝辄止。比如开篇三个小孩子，如果只是出现在开场，后续在剧情中没有作用、没有照应、没有结局，那又何必非出现不可呢。有些是人性的浅尝辄止。比如纣王这个角色。其实姜子牙这个故事是武王伐纣以后的事情，跟已经成为姻缘神的纣王没什么关系了，影片非要安排他出场可能也是想从他纠结于命运这点上导引出一些东西来。他不停地叫着“爱妃爱妃”，虽让人印象深刻，但也略感迷离。他的突兀出场和离奇终结，也都让人感到一种欲说还羞的莫名其妙。

整部影片，无论从真实的色彩还是从影射出的心理色彩上看，都是偏灰暗的，比较压抑。你很难说姜子牙就是这片黑暗中的那一点光明，因为他的亮度很显然远远不够。这样一个苦大仇深的影片和十一、中秋这样欢喜的时节显得有点不协调，或许还是在暑假这种中立档期放映比较合适。