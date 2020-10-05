inside的调酒房——动漫分馆

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编辑 | 删除 《木兰：横空出世》：用现代眼光去谈一场古代恋爱

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花木兰是中国古代传唱至今的一位英雄人物。她的英雄性集中体现在其代父从军的孝义与征战沙场的忠勇之上。在这部影片中，她的忠勇得到了比较突出地呈现。

 

当然花木兰不是普通的英雄，她是一位巾帼英雄，这使得她的身上具有某种传奇感。她的传奇性集中体现在其“同行十二年，不知木兰是女郎”的秘密中。中国古代也不乏巾帼英雄，穆桂英啦、樊梨花啦，但绝大部分一开始就以女儿身入世，只有花木兰是女扮男装，直到最后才揭晓身份。在这部影片中，木兰的女儿身似乎不成为一个秘密，阿格王子早早就知道了，绿林女豪杰也叫她“小姑娘”，这就使得木兰身上的传奇属性有所降低。

 

 

影片非常重要的一段情节，也是我认为比较大的一个遗憾，就是木兰换上阿格做给她的女装的那场戏。回归女性的木兰着实让人惊艳，但如果这个情节放在全片最后，岂不更妙？让木兰一直保留着阿格所赠的女装，留而不穿，作为信物，也作为感情的寄托，直到阿格奋不顾身地为她“舍命”，直到最后回家省亲、真要谈婚论嫁了才穿上，戏剧张力会更大，观众期待感会更强，也更符合《木兰辞》的所述。

 

谁能配得上花木兰，这是一个重要命题。历史上没有对木兰夫君的描述，这给了影视编剧们很大的空间。大部分“花木兰”题材的影视作品中，木兰都和自己的上级军官萌生情愫。对方武功更高，官位更高，因此配得上木兰。这部影片却让木兰爱上了异域王子，这是一个颇为大胆的设定。阿格王子虽武功不高，但是有社会地位，性情温良，热爱生活，愿意为木兰献出自己的一切。这是一种颇具现代色彩的搭配理念，讲求夫妻的互补性，甚至要苛求老公对老婆的无私奉献，而不是传统意义上只是简单地让妻子从属于夫君。

 

 

影片以爱情为主、兼顾政局迷扰地来讲述花木兰的故事，让人有些意外，但同时也看得有滋有味。官二代倒插门死追泼辣女——这个在网络小说中屡见不鲜的段子，被放到传统古代中去讲便立刻升级了情调，甚至有些诗情画意在了。不过，影片中所说的“和亲”一词纯属妄加编排了。花木兰又不是什么皇亲国戚，只是农家少女、普通兵士，不具有任何“和亲”的政治价值。阿格王子与她的联姻，只能算是一场充满现代色彩的跨越国别和地位的自由恋爱罢了。

 

影片中诸如“和亲”一类经不太起推敲的台词、剧情还有不少，如果细细历数，几乎每分钟都能有一个槽点。但如此众多不合逻辑的槽点却不妨碍影片作为一个整体的逻辑清晰，观众始终知道自己在看什么，角色在做什么，不会有丝毫的困倦，在剧情出现“反转”时还会有小小的惊喜。所以，影片在直觉观感上比那些“为赋新词强说愁”类的所谓大片要好。

 

 

更何况影片中还是有不少正能量在的。无论是江湖女侠的“转正”，还是草原王子的钟情，这些角色身上都有着可圈可点的亮色。虽然发生了战争，但是中华民族“和为贵”的理念还是有所传递和展现，只不过没有强化和突出罢了。应该说，影片的设定从一开始就是一个“求和”的过程，而不是靠暴力谋求取胜的故事，虽然花木兰足够“暴力”。

 

 

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木兰：横空出世(2020)

7 .4

木兰：横空出世(2020)

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