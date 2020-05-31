从来没有试过还没看完一部剧就写评论的，但这次，实在忍不住了，为了我们的德妹，必须得说上几句。没办法，让那些什么铜啊锡啊通通见鬼去吧，俊男美女的爱情故事才是最吸引眼球的好伐。

且说罗斯不顾德妹的极力劝阻，夜奔伊丽莎白香闺，犯下了德妹早就料到他会犯的大错。关键是，当他第二天早上回到家里，那口气，那神情，一副“我身正不怕影子斜”的死样，好像昨晚发生的一切都是情非得已，情有可原。伤心愤怒到极点的德妹回手就给了他的死人头一拳，把毫无防备的罗斯放倒在地，漂亮！当然要是趁罗斯躺尸的时候再给他补上两脚就更完美了。

我想，此时此刻的罗斯至少明白了一件事：他太小看他老婆了。

德妹何许人也？

是，她是矿工的女儿，出身卑微。

是，她是很爱罗斯，主动献身。

但不要忘了，恰恰因为她是矿工的女儿，没有受过“文明的”教育，让她保留了最天然的本性。她敢爱敢恨，敢作敢为，她追求自己想要的爱情，心甘情愿为爱情付出，为生活操劳。和罗斯结婚以来，两个人共同经历了罗斯的生死审判和丧女之痛，更不用说各种失败和吃苦挨穷了。

在走过这些以后，罗斯竟然像中邪一样背叛了他们的婚姻，出轨以后竟然还觉得德妹应该理解她接受他。你说他是不是讨打？哦，不，他根本就想不到老婆会打他，因为她是那么爱他，因为她只不过是他以前的佣人，只要他给她一点爱，她就会心满意足。

他对德妹的爱，就像一种恩赐。而德妹，一直仰望着他。这样不对等的关系，给了他一个错误的信号：无论如何德妹都会原谅我的。

他不知道，在那一晚过后，德妹对他的仰望彻底消失了。所以，是时候用拳头让他醒醒了。她的纯真和善良是用来被照顾而不是被欺负的，她的深情和付出是用来被呵护而不是被辜负的。

既然罗斯他还没醒，那么德妹要做的就远不只是一个拳头了。

但是，她应该何去何从？

无疑，罗斯背叛婚姻的现实无情地撕裂了德妹的心，然而让她更痛苦的是，即使如此，她也无法做到去背叛他，因为她不能背叛自己的内心：她爱罗斯，全心全意。这种试图报复的方式，不是她感情的出路。在拒绝麦克尼上尉以后，德妹呜咽出声：“I hate you Ross.” 我仿佛看到她滴血的心碎裂一地，爱而不得的痛苦让她濒临崩溃。

可该死的罗斯就是看不到她的痛苦。他觉得她是应该生气，但没理由生这么大这么久的气啊，不就那么一次吗？忍一忍事情过去就完了。就像弗兰西斯说的，哪个贵族男人不去外面风流快活，你看伊丽莎白说什么了吗？何况我罗斯还是在情有可原的情况下做这种事的，何况我还是回到了你身边，你应该高兴才对啊，毕竟，我可是放弃伊丽莎白选择和你在一起的。

正是他这种毫无悔意毫不反思的表现让德妹冷静了下来，她是很爱罗斯，但如果爱得到的是痛苦与伤害，那还是先好好爱自己吧。她在悲痛中获得了另一种力量，内心自我的力量，她觉醒了。不管别人想要什么，最重要的是自己想要什么；不管别人如何选择，最重要的是自己的选择。这种意识一旦清晰，决心一旦坚定，她便可以坦然面对任何人，罗斯，伊丽莎白，她自己。 当从“我”这个主体出发去思考时，事情就会简单得多，而我也就成了自己的主人。



很多人也许会奇怪，出身如德妹，没有受过教育，为什么会有如此高的觉悟，尤其是在那样一个落后的时代。是因为她特别聪慧？她当然聪慧，但伊丽莎白不可谓不聪慧吧？为什么她就没这种觉悟？在我看来，没有受过教育恰恰是德妹受过的最好的教育。因为没有受那些让女人如何成为一个淑女，如何贤慧乖巧地做一个妻子的教育，她保持了一个人最本真最纯粹的内在，她看问题的角度比那些受过教育的人更简单，更直接，也更接近事物的本质。



比如她在帮瓦莱缇和船长见面后说的，两个相爱的人为什么不能在一起？那些阶级啊出身啊，都是受过教育的人自己加上去的。她对罗斯所说所做的，也只是出于一个人把自己当成一个独立的人去看待时的最本原的反应。作为一个品质高贵的人，一个无愧于心的人，我为什么要成为别人的候选项，我要去做我自己的选择。我一个人能自尊自强地活，为什么要委屈自己低三下四地活？



所谓觉醒，不就是回到人最本真的内在上去吗？而，德妹，具有这种本真的天性。 德妹这种内心的强大力量，实乃女性楷模，也让罗斯自惭形秽。



这一幕着实让人震憾，估计罗斯也被妻子的这种力量震动了，她远比他想象中勇敢，也远比他想象中透彻。



这样的德妹，值得拥有最好的最真诚的爱，如果罗斯做不到，就痛快地让他滚蛋吧。



反观一下伊丽莎白，她受到过文明的教育，她没有德妹的简单纯粹，更勿说勇气和胆识。德妹说她“从来没有下定过决心”，确实，这是伊丽莎白的悲剧根源，她没有能力遵循自己的内心作出自己想要的选择。



在罗斯从战场回来时，她本来有机会和他再续前缘，然而她犹豫了，因为母亲的几句话，因为害怕自己不能过苦日子。在弗兰西斯死后，她对罗斯有所期待，但每次只要乔治在她跟前说几句罗斯的坏话，她又犹豫了，那可是她爱了很久的男人啊，难道她要做的不是去维护才对吗？然后在听到罗斯涉嫌非法走私后，转头就答应了乔治的求婚。



当罗斯前来阻止她的婚姻两人发生关系后，她重燃希望，但她再次犹豫了，她的这种犹豫并不只是因为罗斯也犹豫了，如果她下定决心追随自己的内心，在发生了那样的事后，不管罗斯怎么样，她要做的只有一件事：取消婚约。然而，她只是推迟了婚约，乔治就像她的一个保险，她害怕失去这个让她翻身的机会。



她一边想和自己爱的男人在一起，一边又想要安定优越的生活，当这两样不能统一到一个男人身上时，她最终选择的还是贵族生活。她就像温室里的水仙，毕生所要做的事就是负责“貌美如花”，让男人们死心踏地地爱她，然后她可以放心地依附于男人，衣食无忧。



是的，她确实可以轻易实现自己的目标，但代价是失去爱情，也失去自我。因为只是男人的附属，就不要指望能在家庭中得到平等与丈夫的尊重，尤其是像乔治这样的男人。她不可能在丈夫的事情上有任何异议，更不可能有任何对抗，你能想象她像德妹一样打背叛自己的老公一拳吗？



这样的伊丽莎白，即使真的和罗斯生活在一起，也不会幸福的，尤其是落魄后的罗斯。



罗斯最后也看到了这一点。伊丽莎白是他的一个梦， 一个未完的梦。当他获悉伊丽莎白要嫁给他的仇敌乔治时，他像发了疯似的去阻止她，去占有她。或者对他来说，如其说想用这种方式去阻止伊丽莎白，不如说他不能容忍伊丽莎白这个梦因为乔治被打断了。于他，伊丽莎白嫁给乔治是对他的一种背叛。愤怒，妒忌，不甘让他失去了理智，造成了无法弥补的伤害。



然而，当他真正触及那个梦，并要将这个梦付诸现实的时候，他犹豫了。他知道伊丽莎白不是德妹，她是在贵族礼教中长大的淑女，是他的神仙姐姐，他们可以谈情说爱，花前月下，但成为生活上的伴侣，伊丽莎白没有那个能力。她不可能像德妹一样每天下地干活，回家做饭，养猪养鸭，德妹在下海捕鱼的时候她在担心笑容会让自己的脸长出皱纹；她也不可能在士兵的监视下偷偷爬出窗户，跑到树林来找他，她的男人是用来给她提供依靠的；她更不可能在手拿武器紧张对峙的男人堆中挺身而出，她在听到外面有暴乱时已经吓得手足无措。这样的伊丽莎白，怎么和他一起携手过那些担惊受怕，吃苦挨穷的日子？



当罗斯看清楚这个现实以后，他发现当初自己认为必须用这种方式去阻止伊丽莎白的婚姻，也只不过是出于他的自恋自大，他也发现真正能和他一起生活的那个人，只能是德妹（不过，罗斯你不给人家伊丽莎白一个答复是几个意思？）。而她已经和他一起经历了那么多困境，也一起分享了收获的喜悦，这些都是实实在在存在的，是他们共同拥有的生活，如果这不是爱，那又是什么？是不是只是因为它是每天平凡的柴米油盐，我们就把它当成了理所当然？是不是因为那个人每天都在自己身边，就不再值得我们珍惜？ 有些事情，没有经历过，永远得不到答案。



事实上，罗斯和德妹是天生的一对。敢于冒险，忠于自己的内心，对弱小充满同情的罗斯被称为革命者，这样的罗斯，只有像德妹这样不受礼教约束，坚定勇猛的女人才爱得起。同样的，这样的罗斯，才会不理周围的一切娶德妹为妻。他们内在的品质，是相通的。相爱的两个人不一定能够在一起和谐地生活，但能够在一起和谐地生活的两个人，必定是相爱的。爱，终归是要付诸于生活中的一砖一瓦，得失成败。生活，只有真实的生活，才是检验真爱的终极标准。

只是罗斯付出了很大的代价，很长的时间才明白这一点，不过，他总算明白了。

然后，他终于获得了德妹的原谅。