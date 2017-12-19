30年代，中国第二代导演登上舞台，中国电影完成了由默片向有声片的过渡，进入了中国影史上第一个黄金时代，上海被称为“东方好莱坞”。从30年代开始，中国电影显出了其独立的价值。当然，不可忽视的是，三四十年代的中国处在战争时期，电影大多仍带有主旋律味道。





默片《小玩意》（1933）无疑是一部主旋律电影，歌颂心灵手巧的中国匠人，和他们“挺起胸膛向前”的乐观勇敢精神，充满了抗战年代的救国热情，抨击侵略战争对中国人民的伤害。这部片现在能看下去，95%是因为阮玲玉，从《小玩意》中可以看到她的灵动。单看照片，阮玲玉好像并没多么漂亮，但一到镜头前，她立马生动起来，一笑一颦都攫住人们的目光。





《神女》（1934）被誉为中国最伟大的默片。









吴永刚的导演处女作，选择表现一个“私娼”母亲，用时代的底层反映时代，类似新现实主义的写实风格，都表明他高度的艺术自觉。风格上突出的地方，一是画面构图的古典美感（吴永刚是美术出身），二是镜头语言简洁传神：比如只用两双脚的镜头，就完成妓女拉客的过程；比如回家先换鞋的镜头，就表现出神女夜生活的疲惫无奈；比如流氓老大为神女向警察打马虎眼之后要她留宿，只用一个她坐上桌要了一支烟的镜头，整个意思就表达出来。阮玲玉的表演，有哀婉与妩媚，还有性感、温柔、天真，是丽莲·吉许、卓别林的水准。





《神女》也不是没有缺点，有些地方过于直白，比如用大段字幕表白校长有教无类的教育理念、对“神女”的同情、对时代的控诉。另外，表现时间的大跨度，是电影最高难度之一，比如小孩长大，影片也没有做好，只用了字幕交代。