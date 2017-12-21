孙瑜导演的另一部主旋律电影《大路》（1934），是默片向有声片过渡时期的代表作，非常大胆，当年的“电影皇帝”金焰领衔，表现男性赤膊的阳刚之美，还有男女、女女之间毫不顾忌的情谊表现，但是整体节奏几乎呈灾难性，一方面是影片本身的问题，另一方面就是声音的时有时无了。





随着有声片技术的进步，1936年中国的默片停止拍摄。国产有声片已经能较好地呈现对白和配乐，此时的电影对白也特别活泼热闹。比如沈西苓导演的《十字街头》（1937），台词俚语脏字多，时而带幽默。影片主演是当时还显得青涩的赵丹和白杨。17岁的白杨大脸盘，却也挺漂亮性感，本色出演，表演尤其夸张。





袁牧之导演的《马路天使》（1937，袁牧之），是30年代中国有声片的一部代表性杰作。





《马路天使》周璇剧照





影片运用了大量的默片手法，既有美国的喜剧学派，也有德国表现主义，体现在人物角色上，就分别是吹鼓手小陈（赵丹）和暗娼小云（赵慧深）。赵丹说他真正的演员生涯是从《马路天使》开始的。我们今天来看这部电影的话，最吸引人的角色应该是小红（周璇）。小红是纯然有声片的人物，“金嗓子”周璇的表演生动自然，歌喉婉转动人。周璇1945年回顾电影生涯时更是说，我这一生中只有一部《马路天使》。两支插曲由田汉作词、贺绿汀作曲。两唱《天涯歌女》仍然极具感染力。第一次唱，两扇对开的窗前，唱歌的小红和隔着弄堂拉二胡的小陈，镜头或对切，或摇摆，或两人同框虚实焦转换，情趣盎然，唱腔、动作、表情，都代入了满是爱情味道的喜悦情绪。若是看过《蒂凡尼的早餐》（1961），赫本坐在防火梯上弹着吉他缓缓吟唱《月亮河》的经典场景，可是晚了本片二十多年呢。第二次唱，是在两人生出误会之时，唱腔和表情代入了悲伤的情绪，准确融入了彼时第一次唱歌的叠化镜头，两相对照，更深化了此刻的情感。以叠化镜头前后对照，也用在了最后小云临死前，表现她对小陈秘密的情愫，更添悲剧效力。插曲《四季歌》则令人惊讶地用到了几十年后的MV表现手法。





现在来看这部影片，当然会感觉它的技巧还不够圆熟，个别场景显得夸张，比如小云和琴师互掷飞刀，反角人物刻画不佳，尤其是流氓头子“老古”。但它极好的方面，今天的电影怕是没有了，像是对市井生活的生动描绘，还有真诚朴素的爱情。



