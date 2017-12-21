网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

浮生掠影

教父在葡萄藤中满足地倒下，久藏坐在花丛中静待马贼的到来，安迪坐在肖申克监狱的阳台上……

http://i.mtime.com/kk1121/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
文心雕虫 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 30年代，有声片，《马路天使》

匡匡 发布于：

孙瑜导演的另一部主旋律电影《大路》（1934），是默片向有声片过渡时期的代表作，非常大胆，当年的“电影皇帝”金焰领衔，表现男性赤膊的阳刚之美，还有男女、女女之间毫不顾忌的情谊表现，但是整体节奏几乎呈灾难性，一方面是影片本身的问题，另一方面就是声音的时有时无了。


随着有声片技术的进步，1936年中国的默片停止拍摄。国产有声片已经能较好地呈现对白和配乐，此时的电影对白也特别活泼热闹。比如沈西苓导演的《十字街头》（1937），台词俚语脏字多，时而带幽默。影片主演是当时还显得青涩的赵丹和白杨。17岁的白杨大脸盘，却也挺漂亮性感，本色出演，表演尤其夸张。


袁牧之导演的《马路天使》（1937，袁牧之），是30年代中国有声片的一部代表性杰作。


《马路天使》周璇剧照


影片运用了大量的默片手法，既有美国的喜剧学派，也有德国表现主义，体现在人物角色上，就分别是吹鼓手小陈（赵丹）和暗娼小云（赵慧深）。赵丹说他真正的演员生涯是从《马路天使》开始的。我们今天来看这部电影的话，最吸引人的角色应该是小红（周璇）。小红是纯然有声片的人物，“金嗓子”周璇的表演生动自然，歌喉婉转动人。周璇1945年回顾电影生涯时更是说，我这一生中只有一部《马路天使》。两支插曲由田汉作词、贺绿汀作曲。两唱《天涯歌女》仍然极具感染力。第一次唱，两扇对开的窗前，唱歌的小红和隔着弄堂拉二胡的小陈，镜头或对切，或摇摆，或两人同框虚实焦转换，情趣盎然，唱腔、动作、表情，都代入了满是爱情味道的喜悦情绪。若是看过《蒂凡尼的早餐》（1961），赫本坐在防火梯上弹着吉他缓缓吟唱《月亮河》的经典场景，可是晚了本片二十多年呢。第二次唱，是在两人生出误会之时，唱腔和表情代入了悲伤的情绪，准确融入了彼时第一次唱歌的叠化镜头，两相对照，更深化了此刻的情感。以叠化镜头前后对照，也用在了最后小云临死前，表现她对小陈秘密的情愫，更添悲剧效力。插曲《四季歌》则令人惊讶地用到了几十年后的MV表现手法。


现在来看这部影片，当然会感觉它的技巧还不够圆熟，个别场景显得夸张，比如小云和琴师互掷飞刀，反角人物刻画不佳，尤其是流氓头子“老古”。但它极好的方面，今天的电影怕是没有了，像是对市井生活的生动描绘，还有真诚朴素的爱情。



 

马路天使 Angels on the Road(1937)

8 .3 / 8 .2

马路天使(1937)

影评(77)

收藏(317)

回复 (0) | 收藏 (0) | 20 次阅读 |
下一篇：《大护法》（2017，不思凡） >>

匡匡

匡匡 (武汉)

男 天蝎座

日志分类
日志标签
邵氏 生活 张彻 暴力 三船敏郎 黑泽明 李小龙 小林正树 武打片 陈观泰 甄子丹 杜琪峰 费里尼 eva 仲代达矢 科恩兄弟 史蒂芬席格 塞尔乔·莱翁 托尼贾 山田洋次 冈本喜八 布莱恩·德·帕尔玛 刘家良 谭家明 罗伯特德尼罗 希区柯克 昆汀 深作欣二 徐克 北野武
更多 >>