我这样理解陈凯歌的原意：借一个关于爱慕的故事的壳，和一个千古之谜的噱头，以李白和白居易的诗境，带出盛唐幻象的银幕再现。这本应是个很文学性的奇幻电影，充满诗情，同时又满是奇情。白乐天在极乐之宴上与李白争锋，空海和尚除妖猫、悟道解脱。





既有幻术，陈凯歌为何不让白乐天和空海穿越，却要生硬附会晁衡的私人日记，来展开极乐之宴与杨贵妃马嵬驿自缢？大概是陈凯歌不屑于拍没有科学依据的穿越戏，他觉得了不起的是诺兰的《星际穿越》。但是伍迪•艾伦不就拍了《午夜巴黎》？





空海妓院伴舞，春琴家宴起舞，李白作《清平调》，唐明皇击鼓、安禄山舞刀，这些场景确实极好看。杨贵妃半空荡秋千，是陈导演对《无极》招恶评的人肉风筝的怨念再现？极乐之宴幻术表演，是把后景拿来作前景，前景人物晁衡淡化成画外音。白乐天的诗情呢？空海和尚的悟道呢？只在最后用一句台词交代过去了，走上前台的又是幻术师白龙。翻来覆去，就是那点爱慕。当然，杨贵妃就是大唐的灵魂，这点爱慕，也是表达导演对于大唐盛世的爱慕。但是，距离产生美，若非隔着一段距离，又怎能让作品超越作者的自我投射呢？《妖猫传》后半的成色，在我的感觉里就是：欢迎收看《走近真相》，本期主题：破解杨贵妃生死之谜。





冲着坚持2D，加一分。



