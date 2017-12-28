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浮生掠影

教父在葡萄藤中满足地倒下，久藏坐在花丛中静待马贼的到来，安迪坐在肖申克监狱的阳台上……

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编辑 | 删除 50年代，古装故事片《林冲》

匡匡 发布于：

相比三四十年代，建国后的“十七年电影”是内地电影艺术的低谷期。第二代导演兴致勃勃地开始他们的第二期创作，没想孙瑜的《武训传》（1950）竟搞到了全国批判的地步，一夜之间中国电影开始首重意识形态了。虽然《武训传》确实三观不正，看得气闷，但不至如此。艺术不自由，搞领导审查和自我审查，流弊至今。

 

出于新中国的文化宣传需要，50年代拍了一些古装戏曲、故事片，比如桑弧导演的戏曲电影《梁山伯与祝英台》（1954）、石挥导演的戏曲电影《天仙配》（1955）。1956年，吴永刚根据《今古奇观》中的一则故事，编导了优美的古装故事片《秋翁遇仙记》，带有老百姓喜闻乐见的歌舞元素。吴永刚一直喜欢水浒传中的林冲故事，1939年就拍过一版《林冲雪夜歼仇记》，还出版了一本绘图版的书《林冲夜奔》。1957年，吴永刚开拍新一版《林冲》（1958）。拍摄了一半，他就在反右运动中被划为右派，《林冲》改由曾做过导演的男主角舒适接任导演。六七十年代，吴永刚就只能拍几部戏曲电影了。

 

 

《林冲》是古装故事片中的一部佳作，故事性强，表现出了林冲的行为动机和心理。林冲的故事，恰好符合了主流意识形态。影片开头，林冲义赈李小二，表现了他救弱济贫、仗义疏财的侠义气概。但他所处的阶级，他的社会地位和娇妻美眷的小康生活，决定了他安于现状的思想。虽屡遭屈辱和陷害，他仍旧委曲求全，希望能恢复往日的安宁生活。他在沧州怀揣尖刀寻找陆谦一伙，“寻了三五日，不见消耗，林冲也自心下慢了”。复仇的怒火一冷，妥协的想法又占了上风。

 

影片将林冲塑造为一个有着普通生活理想的普通人，虽然他灵魂深处潜伏着反抗因子，但因对现实生活抱有希望和幻想，他不断忍让，直到最终被官僚势力逼上梁山。这使得林冲更像一个革命者，谈不上太多还原度。林冲的性格，一在忍，二在狠。书中李小二说“林教头是个性急的人，摸不着便要杀人放火”。对于林冲的狠毒，影片表现得不够，当然拍出来也过不了审。

 

 

 

林冲 Lin Chong(1958)

8 .0

林冲(1958)

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