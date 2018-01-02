建国后登台的第三代导演，在夹缝求生的状态中还是拍出了一些好作品。比如矛盾原著、夏衍改编、水华导演、谢添主演《林家铺子》（1959）。短篇小说《林家铺子》原本就是矛盾最好的作品，谢添的表演非常传神。影片的副导演叫谢铁骊，后来成为第三代导演中著名的“南北双谢”之一，他是北谢，南谢是谢晋。两人60年代的代表作当时都被批判，后来都被视为“十七年电影”中为数不多的杰出成就。意识形态的注入直接拉低了《舞台姐妹》（1965）的品质，饶是如此，影片还是逃脱不了“供人批判”的命运，早早就成名的谢晋，到80年代才得以再次勃发其艺术生命力。谢铁骊的《早春二月》（1963）是更好的作品。









《早春二月》改编自柔石的小说《二月》。美丽的江南小镇上，彷徨的知识分子和新女性的爱情故事，展示了时代（1926年，北伐前夕）的积极向上的精神。就像美国的《卡萨布兰卡》《史密斯先生到华盛顿》，日本的《忠臣藏》《铁道员》，《早春二月》也拍出了自己民族的高贵精神。孙道临饰演的肖涧秋，正是柔石那些革命者的高贵写照。不过在今天看来，肖涧秋“要娶那可伶的寡妇，以从根本上拯救她们母女”这个想法（幸好没有实现）看似人道主义、实则怪诞荒谬，使得相关情节和对白也显得刻意。



