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浮生掠影

教父在葡萄藤中满足地倒下，久藏坐在花丛中静待马贼的到来，安迪坐在肖申克监狱的阳台上……

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编辑 | 删除 《星球大战8：最后的绝地武士》（Star Wars: The Last Jedi）

匡匡 发布于：

我看到很多粉丝向的评论，批评这一部的情节和人物塑造，甚至是怒斥。大概我并非星战粉吧，对于这番“原教旨主义”情怀，并不感冒。JJ•艾布拉姆斯导演的《星战7》拍得毫无史诗感，对原力的理解和呈现显得庸俗化，打斗场面设计弱。《星战8》将这些重大缺点都被改正了，我很喜欢这一部。


在开场的太空激战过后，影片确实陷入了长时间的沉闷。但随着情节铺垫完成，影片进入了一个华彩阶段，一个看似熟悉的、类似《绝地归来》的危局形成，以洛伦•凯的背叛开始催动，这场光剑战斗令人乍舌，它恢复了《新希望》的那种暴力。所有这些半吊子的新主人公，在这个危局当中，开始活络起来，蕾伊、芬恩、波•达默龙三个新主人公都得到了匹配的对手。新主人公和反派，在此树立了他们的新形象。同样重要的是，接下来一直到结尾，这种情节上的张力没有垮掉，在下一个绝境中，老一辈的主人公们完成了他们的光荣谢幕：莉亚公主和卢克•天行者迸发出最光彩照人的瞬间，动人的场景和匹配的特效，共同奏响了“最后的绝地武士”这个主调。恰恰是并不热闹却颇富深意的打斗，最好地展示了“原力”：原力的神奇，原来并不在于光剑打斗，也绝非《乐高幻影忍者大电影》展示的肤浅的善良与爱心。它是信仰的力量，不具实形，却能在故事中感受到。《最后的绝地武士》恢复了星球大战这个IP的史诗气质。我的希望是，下一部能像《星球大战前传三：西斯的复仇》一般，再现这个太空歌剧的深沉咏叹调。



 

星球大战：最后的绝地武士 Star Wars: The Last Jedi(2017)

7 .5 / 8 .0

星球大战：最后的绝地武士(2017)

影评(21)

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