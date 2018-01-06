我想不止我一个人对这个电影场景记忆犹新：慈禧把丽妃做成“人彘”装在瓮中，后来去看她，用她受宠时咸丰帝给她的评语揶揄她：“手柔、腿软、身段美”。





这是李翰祥在内地执导的清宫片《垂帘听政》中的一个场景。这部戏我可能不记得片名，不记得主演梁家辉和刘晓庆，但这个场景，这句台词，忘不了。





五十年代中期，李翰祥进入邵氏，一手缔造了邵氏宫闱片和黄梅调电影的辉煌。宫闱片里李翰祥最爱拍清宫戏，拍得最好的，要数拍慈禧太后的《倾国倾城》（1975）和《垂帘听政》（1983）。虽然李翰祥一贯是拍野史，但和他拍的一系列戏说乾隆的闹剧不同，他的清宫片可谓正儿八经，是他心血所在，到死他都是死在电视剧《火烧阿房宫》片场。





香港黄梅调电影的出现，是受内地黄梅戏电影比如《梁山伯与祝英台》（1954，桑弧）、《天仙配》（1955，石挥）影响。李翰祥黄梅调电影代表作有《江山美人》（1959）、《梁山伯与祝英台》（1963）和《金玉良缘红楼梦》（1977）。黄梅调电影在台湾等地也极具影响力，后来内地家喻户晓的台剧《新白娘子传奇》（1992）正是由黄梅调电影衍生而来。我们现在未必会欣赏黄梅调，但我们仍可欣赏的，是电影中那些风华绝代的女明星。









《江山美人》看的是林黛惊鸿一瞥的少女之美。我在其他片子中看她，都觉得老气。《梁山伯与祝英台》是香港黄梅调电影最佳。多是一景一幕，不论念词还是唱词都非常精美。一幕送行，竟衍生出了婉转回旋的半小时。但有些重复啰嗦的地方，片长仍嫌太长。它沿袭了1954版女演员反串梁山伯的做法，凌波（饰演梁山伯）一举成名。不过最好看的还是乐蒂（饰演祝英台），真是一等一的古典美人。《金玉良缘红楼梦》基本把握住了原著的悲喜愁恨。黛玉葬花的唱段，词是原著里的，非常动人；黛玉探望宝玉的场景，宝玉痴心呓语，二人相对大笑无言，却令观者悲从中来。影片服装布景都很讲究，大胆起用林青霞（饰演贾宝玉）和张艾嘉（饰演林黛玉），气质经得住考验。但除了拖沓重复的老毛病之外，自编的唱词在红楼梦语境里显得俗气，不如《梁祝》精美。



