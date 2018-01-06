网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

浮生掠影

教父在葡萄藤中满足地倒下，久藏坐在花丛中静待马贼的到来，安迪坐在肖申克监狱的阳台上……

http://i.mtime.com/kk1121/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
文心雕虫 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 邵氏电影•李翰祥01｜宫闱片与黄梅调电影

匡匡 发布于：

我想不止我一个人对这个电影场景记忆犹新：慈禧把丽妃做成“人彘”装在瓮中，后来去看她，用她受宠时咸丰帝给她的评语揶揄她：“手柔、腿软、身段美”。


这是李翰祥在内地执导的清宫片《垂帘听政》中的一个场景。这部戏我可能不记得片名，不记得主演梁家辉和刘晓庆，但这个场景，这句台词，忘不了。


五十年代中期，李翰祥进入邵氏，一手缔造了邵氏宫闱片和黄梅调电影的辉煌。宫闱片里李翰祥最爱拍清宫戏，拍得最好的，要数拍慈禧太后的《倾国倾城》（1975）和《垂帘听政》（1983）。虽然李翰祥一贯是拍野史，但和他拍的一系列戏说乾隆的闹剧不同，他的清宫片可谓正儿八经，是他心血所在，到死他都是死在电视剧《火烧阿房宫》片场。


香港黄梅调电影的出现，是受内地黄梅戏电影比如《梁山伯与祝英台》（1954，桑弧）、《天仙配》（1955，石挥）影响。李翰祥黄梅调电影代表作有《江山美人》（1959）、《梁山伯与祝英台》（1963）和《金玉良缘红楼梦》（1977）。黄梅调电影在台湾等地也极具影响力，后来内地家喻户晓的台剧《新白娘子传奇》（1992）正是由黄梅调电影衍生而来。我们现在未必会欣赏黄梅调，但我们仍可欣赏的，是电影中那些风华绝代的女明星。



《江山美人》看的是林黛惊鸿一瞥的少女之美。我在其他片子中看她，都觉得老气。《梁山伯与祝英台》是香港黄梅调电影最佳。多是一景一幕，不论念词还是唱词都非常精美。一幕送行，竟衍生出了婉转回旋的半小时。但有些重复啰嗦的地方，片长仍嫌太长。它沿袭了1954版女演员反串梁山伯的做法，凌波（饰演梁山伯）一举成名。不过最好看的还是乐蒂（饰演祝英台），真是一等一的古典美人。《金玉良缘红楼梦》基本把握住了原著的悲喜愁恨。黛玉葬花的唱段，词是原著里的，非常动人；黛玉探望宝玉的场景，宝玉痴心呓语，二人相对大笑无言，却令观者悲从中来。影片服装布景都很讲究，大胆起用林青霞（饰演贾宝玉）和张艾嘉（饰演林黛玉），气质经得住考验。但除了拖沓重复的老毛病之外，自编的唱词在红楼梦语境里显得俗气，不如《梁祝》精美。


邵氏拍黄梅调电影的另一代表人物是岳枫，在邵氏导演中资格最老，人称“岳老爷”。他的黄梅调电影比如《西厢记》（1965），可以看看“中国芭比”李菁（饰演红娘）；他的宫闱片《妲己》（1964）却是最差的邵氏电影之一。岳枫好过李翰祥的地方，就是他的武侠片有几部还不错。李翰祥则根本不懂拍武侠片，为了完成片约从邵氏脱身，拍了一部《武松》（1982），把心思全花在潘金莲和武大郎身上，让汪萍和谷峰得了金马奖最佳女主男配，却完全不似武侠片，倒成了李翰祥的金瓶梅系列风月片中最具水准的一部。

 

李翰祥 Han Hsiang Li

8 .5

李翰祥

影评(33)

收藏(144)

回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：《星球大战8：最后的绝地武士》（Star... >>

匡匡

匡匡 (武汉)

男 天蝎座

日志分类
日志标签
邵氏 生活 张彻 暴力 三船敏郎 黑泽明 李小龙 小林正树 武打片 陈观泰 甄子丹 杜琪峰 费里尼 eva 仲代达矢 科恩兄弟 史蒂芬席格 塞尔乔·莱翁 托尼贾 山田洋次 冈本喜八 布莱恩·德·帕尔玛 刘家良 谭家明 罗伯特德尼罗 希区柯克 昆汀 深作欣二 徐克 北野武
更多 >>