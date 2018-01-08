1963年李翰祥离开邵氏，前往台湾自组“国联电影公司”，当时香港唯一有能力对抗邵氏的“电懋”在经济上支持“国联”。1964年电懋首脑陆运涛及同行的电懋人员因飞机失事全部罹难，对电懋和国联的业务发展都打击很大，香港电影成为邵氏独大的局面。1972年李翰祥回到邵氏，首作便是联手许冠文推出的卖座喜剧《大军阀》，以该片中的少许裸露戏试探市场之后，李翰祥开创了风月片类型，其中最好的，还是《风月奇谭》。





《风月奇谭》（1972）





三个青楼女子讲述了三段奇妙的偷情故事，妙趣横生。一头一尾两个故事改编自《十日谈》，第一个故事最风月，虽说低俗，倒是映出世情百态的一面哈哈镜。中间一个故事，则是一出精彩的民俗大观。





二十四岁的大姑娘被迫跟一个八岁小孩高少爷完婚行房。高老爷找柯奶奶教儿子行房之术，柯奶奶教高少爷：“天在上，地在下，日在上，月在下，你在上，她在下，初次行房若是颠倒了，必然五劳七伤！”高少爷听罢大惊：“大玉（使唤丫鬟）害死我了，每次都是她在上头！”洞房时，大姑娘青梅竹马的表哥却摸过来，绑了高少爷在一旁。高少爷看那两人在床上鸾凤颠倒，叹了一声：“五劳七伤！”









虽说是个故事集锦，主体是三个青楼女子闲说自己沦落之前的故事，但在电影结构上颇巧妙的是，李翰祥利用开头和结尾的妓院场景，讲了一个“故事里的故事”。开头一场戏，是王少爷跟金宝定约，说拿到钱就来给她赎身，两人信誓旦旦，男的拔了一颗牙齿，女的剪了一绺头发，交换做信物。待到电影结尾，破落的王少爷回来找金宝，说什么路上遭了劫，金宝一笑翻脸。王少爷说那我们的誓呢那我的牙呢？金宝拿出一个盒子，说你自己挑吧。王少爷打开一看，是一盒子牙齿……所谓“婊子无情”，实在是她们看穿了世态炎凉。





《风流韵事》（1973）也由三个短片组成，集李翰祥趣味之小成。第二个故事是以风月片手法讲金瓶梅，第三个故事是讲神算和捉奸，可以管窥七十年代李翰祥拍的骗术片和市井喜剧。谷峰在神算部分的表演，颇显本事。第一个故事《赚兰亭》无关风月，讲的是名士风流之雅趣，可谓七十年代末李翰祥的戏说乾隆皇系列影片之先声，虽然有佳句无佳章，却见岳华本事，发挥国语之精彩，说不尽而唱之，唱不尽而舞之，井淼对得也好。正是谷峰和岳华的好演技，日后成就了邵氏武侠之名片《流星•蝴蝶•剑》。



