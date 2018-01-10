李翰祥的这版《倩女幽魂》（1960），只有79分钟，只算是个小品，但以其古典文雅的格调，诗情画意的气氛，在李翰祥的作品中，也称得上品味独高之作。主演赵雷、乐蒂、杨志卿，以及饰演姥姥的唐若青，皆是当时的一流演技明星。配乐很好（著名作曲家姚敏制作），服化道、灯光布景都细腻。场景虽不多，高台破屋，莲湖琴阁，一场中元节民俗，一间卖字画的文翰阁，都有味道。明确交代故事发生在南明，宁采臣（赵雷）以“苟存性命于乱世”的书生自谓，面对美色也会动心，但大节不亏。燕赤霞（杨志卿）舞剑唱“但只见月挂松梢，气朗天清勾惹起，物外之怀又添豪性。持剑在手中，地动山摇，狐鬼皆惊”，宁采臣赞道“乱臣贼子闻之丧胆，剑似游龙，可驱胡虏以靖中原”。燕赤霞道“招魂而湘江有泪，从军而蜀国无弦”，只得劝酒。这哪里是蒲松龄，分明是文人李翰祥感时忧国的用心。所谓鬼怪，其实宁、燕的对话里说得明白：国之将亡，必有妖孽。





小倩（乐蒂）生前是官家小姐，端庄秀雅，抚琴吟唱“夜深人静天如水，闲把栏杆倚，微风暗暗送幽香，妒煞白莲花底嬉鸳鸯。朱楼画阁年年在，惆怅花容改，中天明月又团圆，似笑单裘孤枕难成眠”，宁采臣把她填词中不合平仄的两个字改了，两人由是结缘。这是不是小倩故意卖个破绽诱人上勾，也未可知。宁采臣画上题诗“十里平湖绿满天，玉簪暗暗惜华年。若教雨盖长能相护，只羡鸳鸯不羡仙。”玉簪，有人考证过，诗里指的不是发簪，也非玉簪花，而是白莲花，来自宋诗典故。这样一看，徐克版将这首定情诗改了几个字，将玉簪改青丝，实在改得极差。









李翰祥拍得颇为原汁原味（省却了《聂小倩》后半小倩跟宁采臣回家的部分），酌情增改之处也很好。只是他不擅拍打斗，虽有当时尚不知名的胡金铨助导，最后的打斗仍过于写意。“十里平湖绿满天”反复用得太多，这是李翰祥拍黄梅调电影落下的毛病。宁采臣跟踪小倩到文翰阁，剪辑有误。





《倩女幽魂》的故事观众都熟稔，仅电影版已经拍过三版。最近的一版是2011年拍的，口碑不佳。1987年徐克监制、程小东导演的《倩女幽魂》早已是经典，与李翰祥版比较的话，因拍摄年代相隔远，也不必分高下，但须知徐克版并非高绝。





徐克版挟新浪潮之余威，女鬼色诱活人、燕赤霞唱叹世情，皆狂放而不颓靡。土法特效已不入眼，人鬼恋却仍真切，宁采臣（张国荣）之情痴、聂小倩（王祖贤）之情义、燕赤霞（午马）之张狂赤诚，皆成为港片经典角色之典范。但既是港片黄金时代产物，自然也沾染了“过火”的时代电影特征。比如宁采臣去兰若寺之前，当地人相互耳语，宁采臣一回头，人们就停止交谈，颇似“木头人”游戏，但一而再再而三，就显得无厘头了。宁采臣以爱的名义劝架，也是无厘头。鬼怪世界的设定，什么“人不见鬼、鬼不见人”的阴阳分界，小倩握住法器剑给黑山老妖致命一击、自己只留了个烫伤，骨灰坛子与鬼的关系，都不堪深究。《西游记》与《聊斋》的世界观设定原不相同，87版《倩女幽魂》将之杂烩，自然也理不清楚，兼之燕赤霞沿袭1960版“道士”这一设定，并根据《白蛇传》、钟馗之类的传奇故事发展其形象，这就更杂了。所以“斗法”场面，虽然热闹有余，却也难说精彩。我们仍将之奉为经典，主要是因为其整体上的气度和气质、张国荣王祖贤风华绝代的造型，和经典的配乐插曲。







