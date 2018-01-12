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浮生掠影

教父在葡萄藤中满足地倒下，久藏坐在花丛中静待马贼的到来，安迪坐在肖申克监狱的阳台上……

http://i.mtime.com/kk1121/

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编辑 | 删除 《大世界》（2017）

匡匡 发布于：

一般来说我看国产动画就比照日本动画，看世界观和人设，不会比照欧美动画看故事和情感，那比不了。就世界观和人设来说，《大世界》有特色有想法，但是“剧本”差了。整体观感不如导演刘健2010年那部《刺痛我》，那好歹是部103分钟的长片。


《大世界》才77分钟，中间那片河水的长时间空镜头、无数黑幕转场、片尾曲加起来起码占了7分钟。这故事里没生活，这是最大问题，所以它丰满不起来。尽管作画把城乡结合部呈现得很好很现实，但是故事和人设是都市犯罪：GPS定位追踪和高科技道具、以杀猪卖肉为主业的讨债专家、热爱艺术的黑道打手、喜欢夸夸其谈故作深奥的黑道老大，等等，构成一个多线索多巧合的黑色幽默犯罪故事，我感觉导演是照着自己的熟悉的生活区作画，故事主体却来自昆汀盖里奇那些都市犯罪电影，不是从生活里来的。作画太现实主义，和这种架空的故事（尽管故事极具商业性）之间产生了形式和内容的不一致。


影片的人设有点意思，有些超现实主义味道，各种室内海报和人设之间有关联。比如显眼的李小龙《死亡游戏》海报、史泰龙海报，预示着影片的人设也如《功夫》一般卧虎藏龙：有野路子的武术高手和科班毕业的黑道打手，有高科技装备的罪犯。但体现在作画上，人物不精细，辨识度差，比如老赵和瘦皮两个人物会看混。


 

 

 

大世界 Have a Nice Day(2017)

7 .3 / 7 .0

大世界(2017)

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