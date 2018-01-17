网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

浮生掠影

教父在葡萄藤中满足地倒下，久藏坐在花丛中静待马贼的到来，安迪坐在肖申克监狱的阳台上……

http://i.mtime.com/kk1121/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
文心雕虫 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 邵氏武打片•张彻01｜概述

匡匡 发布于：

胡金铨拍完《大醉侠》就离开邵氏，去了台湾。此时邵氏武打片导演，坐第一把交椅的，便是张彻。张彻做编剧和影评人起家，导演了近百部电影，门下六代明星弟子，敌人朋友俱是名人。



张彻电影大多粗糙，他自言“创新之处甚多，而水准始终不稳定”，也并非自谦。张彻电影大多是倪匡编剧，或张彻倪匡联合编剧。倪匡曾客气地说，《独臂刀》剧本除了署名倪匡，张彻全改了。张彻最好的电影，算得上是作者电影，但比较依赖好的武术指导和摄影师，在巅峰期这些卡司他当然随便用，但后期就不一定了。他的导演生涯大致上分三个阶段：前期，1966-1970年；巅峰期，1971-1975年；后期，1976-1993年。


前期，以《独臂刀》成名，基本完成了影像探索，形成了自己的武打片风格。继捧红王羽之后，又捧红了二代弟子姜大卫、狄龙。


1971年，为应战嘉禾开山之作《盲侠大战独臂刀》，张彻拍出《新独臂刀》。1972年，张彻用《马永贞》捧红了“第三个人”陈观泰。于是，1973年，《刺马》可以开拍了，狄龙主动请缨饰演反派马新贻。同年，张彻带人马到台湾自组长弓电影公司，把邵氏在台湾收不回来的钱花掉，按蔡澜的说法：“资金由邵氏出，张彻自负盈亏，但票房收益可以分红。”1974年，长弓创业作《方世玉与洪熙官》上映，傅声一炮而红。傅声主演的《洪拳小子》（1975），成为张彻巅峰期最后的杰作。张彻在台湾的制作后来并不理想，两年间欠下邵氏巨额的债务。1977年，张彻回邵氏，五年必须完成二十五部片的合同，以此抵还长弓时期债务。自此张彻开始了“流水作业”。


八十年代初，张彻与邵氏合约期满，就到台湾组建长河影业公司，之后又到大陆培养弟子拍戏，都是低成本，也无杰作问世了。


没人投资给他拍电影之后，张彻一直住在邵氏宿舍，写了上百个剧本，但没人要拍。他没有子女，也没有积蓄。2002年张彻病逝，葬礼上姜大卫带领十二名张彻弟子在灵前叩头，一齐叫了一声契爷（干爹）。


后文评论的张彻电影，主要有以下14部：


《独臂刀》（1967）

《大刺客》（1967）

《金燕子》（1968）

《铁手无情》（1969）

《保镖》（1969）

《报仇》（1970）

《新独臂刀》（1971）

《刺马》（1973）

《马永贞》（1972）

《水浒传》（1972）

《荡寇志》（1975）

《方世玉与洪熙官》（1974）

《洪拳小子》（1975）

《五毒》（1978）

 

 

张彻 Cheh Chang

8 .9 / 8 .0

张彻

影评(29)

收藏(119)

回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：《一念无明》（2016，黄进） >>

匡匡

匡匡 (武汉)

男 天蝎座

日志分类
日志标签
邵氏 生活 张彻 暴力 三船敏郎 黑泽明 李小龙 小林正树 武打片 陈观泰 甄子丹 杜琪峰 费里尼 eva 仲代达矢 科恩兄弟 史蒂芬席格 塞尔乔·莱翁 托尼贾 山田洋次 冈本喜八 布莱恩·德·帕尔玛 刘家良 谭家明 罗伯特德尼罗 希区柯克 昆汀 深作欣二 徐克 北野武
更多 >>