胡金铨拍完《大醉侠》就离开邵氏，去了台湾。此时邵氏武打片导演，坐第一把交椅的，便是张彻。张彻做编剧和影评人起家，导演了近百部电影，门下六代明星弟子，敌人朋友俱是名人。









张彻电影大多粗糙，他自言“创新之处甚多，而水准始终不稳定”，也并非自谦。张彻电影大多是倪匡编剧，或张彻倪匡联合编剧。倪匡曾客气地说，《独臂刀》剧本除了署名倪匡，张彻全改了。张彻最好的电影，算得上是作者电影，但比较依赖好的武术指导和摄影师，在巅峰期这些卡司他当然随便用，但后期就不一定了。他的导演生涯大致上分三个阶段：前期，1966-1970年；巅峰期，1971-1975年；后期，1976-1993年。





前期，以《独臂刀》成名，基本完成了影像探索，形成了自己的武打片风格。继捧红王羽之后，又捧红了二代弟子姜大卫、狄龙。





1971年，为应战嘉禾开山之作《盲侠大战独臂刀》，张彻拍出《新独臂刀》。1972年，张彻用《马永贞》捧红了“第三个人”陈观泰。于是，1973年，《刺马》可以开拍了，狄龙主动请缨饰演反派马新贻。同年，张彻带人马到台湾自组长弓电影公司，把邵氏在台湾收不回来的钱花掉，按蔡澜的说法：“资金由邵氏出，张彻自负盈亏，但票房收益可以分红。”1974年，长弓创业作《方世玉与洪熙官》上映，傅声一炮而红。傅声主演的《洪拳小子》（1975），成为张彻巅峰期最后的杰作。张彻在台湾的制作后来并不理想，两年间欠下邵氏巨额的债务。1977年，张彻回邵氏，五年必须完成二十五部片的合同，以此抵还长弓时期债务。自此张彻开始了“流水作业”。





八十年代初，张彻与邵氏合约期满，就到台湾组建长河影业公司，之后又到大陆培养弟子拍戏，都是低成本，也无杰作问世了。





没人投资给他拍电影之后，张彻一直住在邵氏宿舍，写了上百个剧本，但没人要拍。他没有子女，也没有积蓄。2002年张彻病逝，葬礼上姜大卫带领十二名张彻弟子在灵前叩头，一齐叫了一声契爷（干爹）。





后文评论的张彻电影，主要有以下14部：





《独臂刀》（1967）

《大刺客》（1967）

《金燕子》（1968）

《铁手无情》（1969）

《保镖》（1969）

《报仇》（1970）

《新独臂刀》（1971）

《刺马》（1973）

《马永贞》（1972）

《水浒传》（1972）

《荡寇志》（1975）

《方世玉与洪熙官》（1974）

《洪拳小子》（1975）