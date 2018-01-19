网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

浮生掠影

教父在葡萄藤中满足地倒下，久藏坐在花丛中静待马贼的到来，安迪坐在肖申克监狱的阳台上……

http://i.mtime.com/kk1121/

您当前的位置： 社区>> 博客>>
文心雕虫 写日志 | 写影评 | 管理日志

编辑 | 删除 邵氏武打片•张彻02｜既是开始，亦是巅峰

匡匡 发布于：

张彻并非出手就是成名作。此前他还拍过三部武侠片，都是王羽主演。《虎侠歼仇》（1966）是部黑白片，现在很难看到；《边城三侠》（1966）是对五社英雄《三匹之侍》的拙劣翻拍；《断肠剑》（1967）还插入黄梅调和神怪武侠那一套，拍得不伦不类。没想时隔数月，张彻及其班底（主演王羽，武指刘家良、唐佳）皆进步神速，竟拍出《独臂刀》这部划时代的武侠力作。


《独臂刀》（1967）



《独臂刀》故事精彩，情感细腻，既有侠之大者，也有儿女情长。王羽气质刚毅，表演精彩，他所饰演的方刚，既有忍辱负重的悲情，也有淡泊潇洒的气度。李仁港曾拍过新一版的《独臂刀》，他说张彻这部电影给他的最深感受便是“信念”，明知不可为而为，道出一个人存在的意义。


李仁港的话说明，《独臂刀》并非侥幸获得“划时代武侠力作”这样的地位。《独臂刀》树立了武侠片的价值观，或者说，是辩明了武侠片的价值观。起到这个作用的，是小蛮（焦姣）这个角色。她有江湖儿女的身世，并非一般的乡下姑娘。所以她除了善良、本分之外，她会爱上这样的方刚，将家传的半本刀谱给了他，是她成就了方钢。另一方面，她以朴素的家庭价值观，抵御武侠片中的江湖信条：“江湖子弟，他们为了什么师门名誉，就连性命都不顾了。这种人逞英雄、争面子，看上去有义气、有血性，堂堂的男儿，最容易使女人迷惑，喜欢上他们”。方刚这个有“信念”的侠客形象，正是因小蛮的存在而得到萃取提炼，而得以凝固，否则定会变得泛泛无奇。


——“我就一点儿比不上那乡下姑娘？”


——“比不上！”


方刚对齐佩（潘迎紫）的回答斩金截铁，为小蛮正名，太酷了！甚至可以说也为杨过向郭芙出了一口恶气。


影片的造型感极强。长臂神魔（杨志卿）背缚五支标枪的神秘背影，王羽手举断刀的pose，谷峰、王羽、郑雷赤裸的强壮上身，奇门武器“金刀锁”及其一连套杀人法门，这些放在1967年的电影里，能不吸引人吗？后来徐克翻拍的《刀》，学了个十足。


配乐、摄影美而且有力，与影片沉缓有力的节奏相得益彰。将手持摄影引入武侠片，是张彻的一项突破。当时摄影师不肯如此拍，张彻就提拔了一个摄影助理（邝汉乐）来拍。剧情逻辑、剪辑、配乐都有一两处失误，但瑕不掩瑜。


娱乐性一直是武打片的主要诉求，邵氏中后期武打片基本没有价值观。张彻自己首当其冲，拍了续集《独臂刀王》（1969），把“独臂刀方刚”升级为“独臂刀王方刚大侠”，虽然范儿十足，剧情却只是仿照《椿三十郎》，毫无新意。邵氏武侠二十年间，比《独臂刀》打得更漂亮的武侠片多了去，但是武侠片的价值观再无进境。

 

独臂刀 One-Armed Swordsman(1967)

7 .5 / 8 .0

独臂刀(1967)

影评(52)

收藏(155)

回复 (0) | 收藏 (0) | 3 次阅读 |
下一篇：邵氏武打片•张彻01｜概述 >>

匡匡

匡匡 (武汉)

男 天蝎座

日志分类
日志标签
邵氏 生活 张彻 暴力 三船敏郎 黑泽明 李小龙 小林正树 武打片 陈观泰 甄子丹 杜琪峰 费里尼 eva 仲代达矢 科恩兄弟 史蒂芬席格 塞尔乔·莱翁 托尼贾 山田洋次 冈本喜八 布莱恩·德·帕尔玛 刘家良 谭家明 罗伯特德尼罗 希区柯克 昆汀 深作欣二 徐克 北野武
更多 >>