张彻并非出手就是成名作。此前他还拍过三部武侠片，都是王羽主演。《虎侠歼仇》（1966）是部黑白片，现在很难看到；《边城三侠》（1966）是对五社英雄《三匹之侍》的拙劣翻拍；《断肠剑》（1967）还插入黄梅调和神怪武侠那一套，拍得不伦不类。没想时隔数月，张彻及其班底（主演王羽，武指刘家良、唐佳）皆进步神速，竟拍出《独臂刀》这部划时代的武侠力作。





《独臂刀》（1967）









《独臂刀》故事精彩，情感细腻，既有侠之大者，也有儿女情长。王羽气质刚毅，表演精彩，他所饰演的方刚，既有忍辱负重的悲情，也有淡泊潇洒的气度。李仁港曾拍过新一版的《独臂刀》，他说张彻这部电影给他的最深感受便是“信念”，明知不可为而为，道出一个人存在的意义。





李仁港的话说明，《独臂刀》并非侥幸获得“划时代武侠力作”这样的地位。《独臂刀》树立了武侠片的价值观，或者说，是辩明了武侠片的价值观。起到这个作用的，是小蛮（焦姣）这个角色。她有江湖儿女的身世，并非一般的乡下姑娘。所以她除了善良、本分之外，她会爱上这样的方刚，将家传的半本刀谱给了他，是她成就了方钢。另一方面，她以朴素的家庭价值观，抵御武侠片中的江湖信条：“江湖子弟，他们为了什么师门名誉，就连性命都不顾了。这种人逞英雄、争面子，看上去有义气、有血性，堂堂的男儿，最容易使女人迷惑，喜欢上他们”。方刚这个有“信念”的侠客形象，正是因小蛮的存在而得到萃取提炼，而得以凝固，否则定会变得泛泛无奇。





——“我就一点儿比不上那乡下姑娘？”





——“比不上！”





方刚对齐佩（潘迎紫）的回答斩金截铁，为小蛮正名，太酷了！甚至可以说也为杨过向郭芙出了一口恶气。





影片的造型感极强。长臂神魔（杨志卿）背缚五支标枪的神秘背影，王羽手举断刀的pose，谷峰、王羽、郑雷赤裸的强壮上身，奇门武器“金刀锁”及其一连套杀人法门，这些放在1967年的电影里，能不吸引人吗？后来徐克翻拍的《刀》，学了个十足。





配乐、摄影美而且有力，与影片沉缓有力的节奏相得益彰。将手持摄影引入武侠片，是张彻的一项突破。当时摄影师不肯如此拍，张彻就提拔了一个摄影助理（邝汉乐）来拍。剧情逻辑、剪辑、配乐都有一两处失误，但瑕不掩瑜。



