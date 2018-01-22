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浮生掠影

教父在葡萄藤中满足地倒下，久藏坐在花丛中静待马贼的到来，安迪坐在肖申克监狱的阳台上……

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编辑 | 删除 李小龙电影01｜简介

匡匡 发布于：

李小龙是伟大的武术家、现代格斗术先驱，其功夫哲学和武术理念，对武术起到了巨大的改革作用。他也是最伟大的功夫传播者之一，功夫电影的里程碑式的人物，是20世纪的英雄与偶像。有很多人质疑：他真的那么能打？他是武功天下第一吗？他能打败某某某吗？我只知道，他已经够能打的了。武术乃“自我解放之路”，这才是李小龙的教导。


我还记得上世纪末国内掀起了一股李小龙热，1999年美国《时代周刊》把李小龙评为二十世纪的英雄与偶像，李小龙的截拳道、双节棍通过函授等方式被贩卖给内地的八零后青年。所以我最初并不是被他的四部半电影所吸引，吸引我的是他“精简、直接、非传统性”的武道（混合着他的个人魅力），如此富有个性而且威力巨大，却又似乎人人都可以学会。


七十年代初，李小龙以他的功夫和魅力独霸香港影坛。在此之前，他因在美国主演了电视剧《青蜂侠》（1966）而出名，角色是青蜂侠武功高强的助手加藤。《青蜂侠》剧集每集讲一个故事，比如大战猎人俱乐部，大战伪外星人，大战唐人街黑帮。李小龙在其中的武打，就是《猛龙过江》的原始版。一对一基本上是一记侧踢/勾踢+一记摆拳/手刀搞定，或者直接一个飞踢搞定。一对多，则显示犀利腿功。远距离用飞镖，对付武器用的是双节棍。大战唐人街黑帮这集打得比较多，有简单的器械混战，压轴戏是加藤单挑螳螂拳高手，在几个漂亮的来回试探之后，加藤抓住机会，近身连续拳击，搞定对手。《青蜂侠》主题音乐那急促的小号声，后来被昆汀用在了《杀死比尔》中。


李小龙在美国时曾想主演剧集《功夫》（Kung Fu，1972）和电影《静静的长笛》，曾深度参与了编剧工作，不过最终不论是剧集还是电影，都是白人明星大卫•卡拉丁主演。《静静的长笛》（Circle of Iron）直到1978年才上映，讲的是一个功夫高手为了寻找一本秘籍，一路闯关，同时有一位良师一路指导他人生哲理。最后他找到这本书，才发现每一页都是一面镜子。影片武打一般，有趣的是大卫•卡拉丁扮演了这位良师以及所有的Boss。李小龙当年在美国未酬志愿主演此片，就把同样的主题放到了《死亡的游戏》里，没想到也未拍完就殒命。


在好莱坞受挫，李小龙萌生了回港拍电影的想法，与邵氏谈判失败、签约嘉禾之后，首部电影是赴泰国拍摄的《唐山大兄》（1971，罗维）。以现在的眼光，这部片子里只有李小龙的打斗戏值得一看。片子放了半个多小时，李小龙才正式出手。刘永是当时小生中身手还不错的，都禁不起李小龙三拳两脚。最后本片武指韩英杰自己上，勉强撑住场面。最后这场对决仍用了较传统的打法（战术）。李小龙酷爱展示侧踢，但是在最后的对决中可以看到，在有经验的武者面前，中、高位侧踢是很难奏效的。韩英杰是当时最好的武术指导之一，在武侠片中引入弹床，是韩英杰的得意手法。这部功夫片中弹床用得太多太玄乎，后来李小龙就基本不用了。对着镜头踢，大概是李小龙自己的主意，后来也一直用。



李小龙接下来完成的三部电影《精武门》、《猛龙过江》和《龙争虎斗》，都是功夫片经典。


 

唐山大兄 China Mountain Big Brother(1971)

7 .4 / 7 .2

唐山大兄(1971)

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