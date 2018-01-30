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浮生掠影

教父在葡萄藤中满足地倒下，久藏坐在花丛中静待马贼的到来，安迪坐在肖申克监狱的阳台上……

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编辑 | 删除 李小龙电影02｜《精武门》

匡匡 发布于：

“一个故事的最激动人心处，是价值观的冲突。历史上许多武侠片的价值观是不值一辨的，如‘别人欺负你，要不要还手？没本事报复，难道发发火，也不行么？’陈真只为争取一个发火的权利，便付出了生命的代价。这样的英雄人物在故事原则上是不成立的，但在宣传语上成了‘不可超越的经典’。”（徐浩峰）


《精武门》（1972，罗维）成为经典，与其煽起民族情绪有关。低成本的制作和平庸的掌镜，并未限制它流传世界各地鼓舞受压迫人民。李小龙其他三部电影，影响力都比不上。李连杰拍《精武英雄》，改成了“好日本人”和“坏日本人”对半分，将矛头指向军国主义者，比起《精武门》的民族主义，进步多了。《精武门》的故事逻辑是颇成问题的。


其一，最后李小龙说我读书少你别骗我，开头他却是穿着比谁都时髦的衣服回上海，不可能是从乡下回来，推断应该是从国外回来，因为上海就是中国最先进的城市，读书少没见识的人，也不会离开上海去求学进修。后来《精武英雄》发现这个问题，就改了设定，陈真直接从日本留学回来。


其二，这部片在语言设定方面毫不讲究。铃木宽与友人议事，应该用日本话，配的却是中国话，要避在场的中国人的嫌。俄罗斯人说英语，在场日本人都理解无碍，语言能力这么强，那还要这胡翻译干嘛？


其三，精武馆内俩日本人被打死，精武馆的人嫌疑最大，但死者亲哥当时却没深究。姑且认为死者之一是卧底精武门的密探、日方觉得不宜张扬吧。后来胡翻译被打死，日本人却要为一条走狗，到精武馆大屠杀？杀了这么多人，还敢留活口？


值得吐槽的还不止故事。


棚拍的布景，也不多搭几个，你看李小龙就把胡翻译拖到精武馆的巷子里审问之后打死。当然脑补告诉我，这是另一条巷子，只是布景没换而已。戴着彩色头套的日本人，又是怎么回事？虹口道场练的是起倒流柔术，为什么挂着柔道宗师嘉纳治五郎的像？嘉纳治五郎创立柔道之前，倒也习练过起倒流，但他既不是起倒流宗师，也没开过起倒流道场。


服道化之外，李小龙夸张的文戏表演，与片中大部分演员格格不入。他从一开始就非常投入，可以说用力过猛，比如在师父灵堂前张嘴呆坐，表现失魂落魄的悲伤心情。而那些喜剧性的表演，比如化妆成卖报老人和电话修理工，来掩饰行踪或进行查探，倒不是说不好，起码跟剧情无关，也没见查出什么，纯是表演秀，而且影响了全片的悲剧情绪。还好有苗可秀衬着，苗可秀是比较洋气的，爱情戏就比较看得下去，换成衣依（《唐山大兄》女主角）的话，估计看不下去。


虽然《精武门》有这么多缺点，却并不影响其功夫片经典的地位。在打戏中，李小龙的投入就变成了优点。片中有一场在精武馆里的混斗，李小龙没参与，就毫无亮点。其他所有打斗，李小龙的愤怒，无论是面对挑衅，还是复仇，都通过肢体完美表现出来。



陈真踢馆，是拍得最好的一场打戏，被包围的陈真将所有人全部击倒。全景俯视镜头中，陈真被包围，让人想起《切腹》中的经典场景。较长的镜头，完整地展示陈真以一敌多直如砍瓜切菜般的气势，末了他甚至弃了招式，一手一个抓起来扔。相比《精武英雄》中同样的场景，李连杰那种冷静的、毫不紊乱的打法，就没有这种气势。比如对手飞身，李小龙会飞得更高打脸；李连杰直接起脚，以蹬踢破飞踢（不明白李连杰为什么这里要用替身），固然精简直接，却失了气势。对方人太多，可能会吃亏，李小龙就拿出双节棍，这是考虑打斗真实性的设计，但为了保护演员，就用多了切镜头和正反打，一出棍就切到对手捧头飙血。然后李小龙缩在地上用双节棍打众人腿脚，镜头切得少，更有趣。正反打，那是武侠片用的，罗维这么用是浪费李小龙的身手。后来李小龙自己的电影《猛龙过江》就多用中远景镜头，少用剪辑，显示真功夫，也沿用为多数功夫片的固定取景用镜方式了。


说回陈真踢馆，打完喽啰打Boss。副馆长（冯毅饰演）虽然拳脚表现力一般，但是反应很好，比如前滚翻躲过陈真飞踢，但毕竟打不过，被陈真踹进更衣间，左右挥拳打懵出来，然后一脚踹翻在地，那种“完全打不过”的感觉，通过动作表现得一览无余。


后来陈真得知真相为师复仇、再闯虹口道馆打死副馆长的戏也挺好。此时陈真愤怒升级，招招致命打挂几个不知死活的喽啰。副馆长抽刀上，陈真在不断躲闪中瞅机会反击两次，得手即退，这是比较写实的打法。再次对峙时，利用对手举刀蓄势的时机，一个滑步前踢，快速踢掉对手手中的刀，搂住对手脖子往下扳，落下的刀插入对手后背，这是戏剧化的，符合影片发展至此的情绪。


最后是打俄国人和铃木宽馆长。打俄国人，其实就是截拳道对战，你可以看到俄国人也是对着镜头踢三下，演员本身是李小龙的徒弟。陈真赢在以快打慢，用到了截拳道中的各种技战术，封手攻击、组合攻击和渐进间接攻击等。打铃木宽，陈真就地取了一根梁木，即时阻挡了铃木宽的刀势，木棍也被砍成几段。陈真两次顺手扔东西，阻挡对手攻势，赢得时间拔出双节棍，是比较写实的。至于双节棍两三下打掉长刀、一脚飞踢踢得对手破门飞出老远，就是戏剧化表现了。


最后那个跃起定格，是跟《四百击》片尾的定格一样的经典镜头了。


总的说来，在《精武门》中，李小龙将情绪融入了动作，展示出无与伦比的动作表现力，动作设计兼顾了写实性和戏剧化，专家和群众都会看得起劲。正是因为李小龙，这部制作粗糙的功夫片才不会随着时间褪去功夫片经典的标签。


 

 

附：本专题后续文章目录

 

李小龙电影03｜《猛龙过江》

李小龙电影04｜《龙争虎斗》

李小龙电影05｜《死亡的游戏》

李小龙电影06｜纪录片与传记片




 

精武门 Fist of Fury(1972)

8 .1 / 8 .0

精武门(1972)

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