小林（连玲玲） 体重167 身高171

申请v底之前：是看到朋友分享在微信群点进去看了下，

很符合申请要求就向马德明老师申请更换 Altra Superior 2.0鞋底。

从寄出去到拿到手不用一个星期时间，收到时看到与之前完全不一样的鞋底边缘无任何脱胶

拿到手那几天去山里野了下感觉很不错想着带到港百前，

可惜放在换装点因赶时间没能穿上，也给我这次在雪地烂泥体验带来契机，









Vibram MegaGrip+LITEBASE超轻鞋底 鞋钉是四 五 六边形齿钉组成能够形成对地面强有力抓地，

在雪地上和泥沼土路上下坡都能很好保持你的防滑屁降风险，

最好的是能够适应各种硬化路面，跑起来不会让你脚底感觉硬梆梆的且带有弹性，

现在很多鞋子能够防滑但鞋底太厚做不了轻量，要不就是适应的了土路适应不了柏油水泥路，

但这一款 Vibram MegaGrip+LITEBASE超轻鞋底 能够解决你的需求，轻量又防滑，让你可以放开双腿自由奔跑飞翔在大自然中。



