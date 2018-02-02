小林（连玲玲） 体重167 身高171
看测评之前先了解 Vibram香港100发的一篇免费体验 | Vibram MegaGrip+LITEBASE超轻鞋底贴地飞翔的感觉 https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDM2NjkwMg==&mid=2650290175&idx=2&sn=1a1f46d2e897013654fe57e91662073a&chksm=be497a26893ef330441e0052183b406523ad045fb0ae711cc1316ec5d0f5e263e6c5c319137c&mpshare=1&scene=23&srcid=01120Gh6ufOPt0HHMxYjMfeV#rd详细介绍性能与优势。
申请v底之前：是看到朋友分享在微信群点进去看了下，
很符合申请要求就向马德明老师申请更换 Altra Superior 2.0鞋底。
从寄出去到拿到手不用一个星期时间，收到时看到与之前完全不一样的鞋底边缘无任何脱胶
拿到手那几天去山里野了下感觉很不错想着带到港百前，
可惜放在换装点因赶时间没能穿上，也给我这次在雪地烂泥体验带来契机，
Vibram MegaGrip+LITEBASE超轻鞋底鞋钉是四 五 六边形齿钉组成能够形成对地面强有力抓地，
在雪地上和泥沼土路上下坡都能很好保持你的防滑屁降风险，
最好的是能够适应各种硬化路面，跑起来不会让你脚底感觉硬梆梆的且带有弹性，
现在很多鞋子能够防滑但鞋底太厚做不了轻量，要不就是适应的了土路适应不了柏油水泥路，
但这一款Vibram MegaGrip+LITEBASE超轻鞋底能够解决你的需求，轻量又防滑，让你可以放开双腿自由奔跑飞翔在大自然中。