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编辑 | 删除 在路上-HK100

懒人自由行 发布于：

 

天气寒冷下着雪子夜晚，拉着行李箱背着双肩包，带着12个水煮土鸡蛋去往火车站，深夜火车缓缓从站台驶离长沙开往深圳，抬头望着窗户外想起一首诗“为了你到达所在的地方 你必须经历一条并无引人入胜的道路 为了占有你从未占有的东西 你必须剥夺的道路 你所了解的正是你所唯一了解的 而你拥有的正是你并不拥有 你所在的地方也正是你所不在的地方”带着这种想法告诫自己，你只是一个非常普通的人，去珍惜每一次机会来临，努力做好自己。

这是一趟开往起点巴士，你会在起点下车与众多优秀的人一起靠双腿征服那100KM到达终点,过程你会享受到羊肠还迂回的小道，攀过一座又一座山峰，你会在山中听到鸟鸣和清溪，你会经过海浪拍打的沙滩，踩着松软沙子每一步都那么深刻，你会遇到沿途为你加油让路可爱的人，在每个站点志愿者观切你着状态，带着他们给的东西继续上路。

当夜晚降临时你能看整个城市的五彩斑澜夜景，当迈过终点前山顶，望着前方广阔无尽夜空，我想起了她想到那件玫红色的衣服，我想蹲下来抱抱自己，你无愧自己的努力， 很庆幸坚持下来，也很荣幸能够参加hk100。一定要经历很多很多次历练， 才能生长出足够保护自己的坚硬的外壳和内里，才会看起来毫不费力。 

感谢路上遇到每个人

感谢港百总监给的名额

感谢凯乐石莫干山组委会

感谢廖总提供kinetik参赛服

感谢越野在现场 八千提供精美影像

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