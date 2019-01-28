18年这部剧版《大叔的爱》是由16年影版扩充而来，除了男二换成为一位大眼萌受外，其他卡司都电影原版。之前的影版曾经因片中“我知道前辈喜欢巨乳，但是巨根就不行吗”这局经典台词，一度在微博走红。

16年影版《大叔之爱》走的是职场夸张喜剧风格，在剧情台词表演上都比较夸张，所以才会有那句经典的无厘头台词。18剧版因剧情扩充之故，对这种夸张的风格有所削弱，知识表演风格上适度的保留了男主那种犹如提线木偶版的夸张演绎，在台词和剧情处理上基本都是日常职场风格。

《大叔之爱》不论影版剧版，起始剧情都是废柴邋遢男主无端被口味清奇的上司大叔暗恋并疯狂追求，同时男主收留同事男二同居后，因为男主的废柴和男二的贴心而情愫渐生日久生情的故事。影版因为时间缘故，故事最后收尾在男主挽留男二并倾心一吻表衷情上。但剧版因为篇幅较长，所以在影版的基础上，拉长了男主和男二的情感发酵的线索，并对故事背景进行了扩充，尤其是上司与妻子间的情感和解这样比较现实的命题。

作为一部不多见的由日本人拍出来的同性情感剧集，《大叔之爱》比起欧美遍地的同性情感剧集来说，差别还是相当明显的。甚至比起其他亚洲国家，这部日剧都有着专属于日本人独一无二的特色。

因为欧美国家经历过多年的同性恋权利斗争，再加上根深蒂固的宗教背景，在欧美系的同性题材影视作品里，对于同性恋的主角，摆在第一位的都是身份认同问题，即主角是否认可自己的同性恋身份，就犹如经典的哲学三大问一样，我是谁，这是最先会被提出来的问题。大部分欧美同性影视业基本都是围绕着“我是谁”这一身份认定问题进行讲述。于是，出柜，就是欧美系同性影视作品中最重要的剧情点。

而作为深受儒家文化熏陶的亚洲国家，比起过的好混的好，出不出柜反而并不是最重要的问题。在《大叔之爱》中，你会发现，男主角翻来覆去烦恼的只是理不清自己到底应该喜欢上司大叔还是萌受同事，从头到尾他都没有纠结过自己到底喜欢男生还是女生这个最让欧美系挠心挠肺的问题。

也就是说，在《大叔之爱》这样的日系影视剧里，主人公并不为我是谁而苦恼，他们苦恼的只是爱还是不爱的问题。日系影视剧已经超越了专注自我的“是不是”，而专注于考虑“爱不爱”的问题，从某个角度来看，反而日系剧真正专注到了“爱”这单纯的一个问题上。

日本作为深受儒家文化影响的亚洲唯一的发达国家，其文化兼容并蓄的超强能力有目共睹，再加上国民素质普遍较高，像《大叔之爱》中这种抛开性取向的纠结，专注于爱本身的情况，应该也确实是生活日常。

当然，此处并无评断孰优孰略的意图，只是作为一名看惯了欧美系影视作品的观影爱好者，猛的看到日系剧如此处理同性影视，同一主题在不同文化背景下不同的呈现方式着实很有趣。

应该说，《大叔之爱》里这种跨过了性取向纠结的处理方式，让看剧的观众也少了一些观剧的纠结，也能将关注点更多的放在爱本身。在某些方面来说，个人是很喜欢《大叔之爱》的这种自然的把同性间的情愫平常化的处理方式。

但是要说会剧中对这个男男三角的感情处理上，虽然大方向上是好的，但在一些细节的铺陈上就有点见仁见智了。尤其是对于男一男二二人之间的情感发酵上，像男一这样的废柴邋遢男，除了身材比较好，颜值有一点外似乎并无太多吸引人的地方（当然可能对于有些人来说，身材好就已经赢了）；而男二这样的温柔体贴软萌厨艺精湛的人来说，为何会被男一吸引会让人觉得有些费解。而男一被男二所吸引似乎也仅仅是因为男二温柔贤惠厨艺好，照顾人搞卫生样样全能，照这样看来，其实男二的人社似乎跟异性恋剧里的完美妻子的形象并无二致，而这一点，总让人感觉有点直男本位思想。

当然，《大叔之爱》剧版中最重要也是最有意义的一个议题就是，中年出柜的上司大叔与自己结婚多年的妻子之前的情感谅解过程。丈夫中年出柜这种事情，恐怕是世上最让人纠结的事情之一了。两人如果感情破裂了还好说，最怕的是向剧中这样两人还是有着亲人般深厚的爱。而中年出柜这件事，处理不好又是两败俱伤的大事故。出柜者不好受，结婚多年的妻子更不好受。如何处理好这件事情，可谓史上最难解的题目之一。

在《大叔之爱》中，上司在确定了自己对男一的感情的第一时间就向妻子阐明了自己的心意，跪求妻子的原谅。而妻子本身也经历也难以置信，对大叔心生怨恨，向从中作梗挑拨大叔和男一二人关系，再到后来的疲惫、理解、和解的过程。可以说作为大叔的妻子，她承受到的心理波动和压力不比出柜的大叔本人少，她也经历了一次对自己，和对自己深爱的丈夫的重新探索。在这一点上，不论异性恋还是同性恋，都再一次的回归到“为何爱”这个共同又本质的话题上来。妻子从一开始怒火中烧被仇恨蒙蔽了双眼，到后来平静下来，也开始审视自己的内心，她为何爱他，和她如何爱自己的问题上来。最终，她也明白了，她爱的那个人始终没变过，但她也需要更加的爱自己，于是，妻子最后放开了自己的双手，一面帮助丈夫努力追求男一，一面也邂逅了属于自己的浪漫。看到这里时，相信没有人不会被妻子这份对大叔坚定的爱所感动。

虽然《大叔之爱》不够尽善尽美，比如看过了欧美甜蜜场面的人来说，剧情对于男主男二的感情表现的还不够甜蜜和浓烈（两人甚至连吻戏都木得，个别亲密场面也略显僵硬，演技略尴尬），但日本人这份润物细无声的对爱的表现功力，却着实让人让不得不得点头称道。