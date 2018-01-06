近几年网络上兴起了许多互动型问答网站，随着其技术、机制的成熟和大众参与热情的增长，每个网友的求知欲望也在随之增长。虽然不同网友提问的问题或深或浅，但每个问题自然有每个问题存在的道理，尤其是具有开放性和普及性的问题，最容易受到人们关注。不过笔者的这篇文章并非要将其中某一个热门话题来做探讨，而是要安利一档专门热衷于探讨此类问题的综艺节目，这就是刚刚才播出了两集的《你说的都对》。

作为一档以新视角、新观点来探索生活知识的“高端”综艺，《你说的都对》自去年开播以来的第一集就把笔者圈粉了。这档综艺对观众最负责任的地方，正在于它将那些平日生活里我们习以为常，但却说不出所以然的道理进行了立体、深入浅出的解读，倘若嘉宾们没有丰富的知识储备量，是根本无法将观点进行重组、重构、创造，再用观众便于理解的形式传达出来的。从总体上看，《你说的都对》的嘉宾安排是非常合理的，不论是主持人蔡康永依然充满智慧性和知性的引导和发问，”清华奇才“杨奇函、刘也行，”心灵捕手“黄荻钧和NASA研究员陈锴杰等嘉宾通过各自领域，各自专业进行的脑洞大开的解答，还是杨奇函表白黄荻钧，王迅爆料拍片囧事这种并没有经过刻意安排的小情景，都让节目的乐趣性大大地增强了。

节目第一期所探讨的是”究竟丑男是不是比帅男赚钱更多？“，在场每个嘉宾的回答不仅蕴含了丰富的知识点，还兼具心灵鸡汤作用，简直就是全天下那些没有自信的“丑男”们的福音。而第二期节目则将问题集中在“父亲真的会决定子女的一生吗“？笔者看完后的感受是：越来越欠缺的脑容量并没有限制住对自己的激发和启发。

虽然“父亲真的会决定子女的一生”是一个看上去再简单不过的问题，但嘉宾们的观点实际上包含了犯罪学，心理学，遗传学和社会学等等一系列内容。在这一集里，“父亲”引申出了“性”、“权利”、”力量“等更多不同的含义，相信也更有助于男性观众认清自己在社会，在家庭究竟应该处于一个什么位置。其中令笔者印象最深的，就是在第一期节目中拿下了”知识达人“的杨奇函丢出了”性需要社会秩序来压抑”和“子女出生顺序不同影响了其性格发展”这样的新观点。而陈锴杰也从科技的角度另辟蹊径地阐述了科学进步将会为社会的公平性带来什么样的变化。

当然，这一期最大的看点莫过于知乎问答达人河森堡的加入，常在知乎上逛游的朋友或许都知道，河森堡号称国家博物馆”最强解说员“，他从远古至今的人性发展规律总结出了父辈的遗传基因究竟有多么强大。最后“做好自己，争取在同类人中出类拔萃”的告诫可以说是本期的点睛之笔，但不论是哪种解读，所有嘉宾说讨论的对象只有一个：父亲对于子女日后的思想和行为有言传身教的重要作用，丢掉大男子主义，丢掉子女之间的情感误解，多几分关爱和关心，也许这个世界会发生巨大的变化。希望天下已为人父的，或者即将成为父亲的，都应该好好看看这期节目。

从前两集的表现风格来看，《你说的都对》并不会将触手伸向我们够不到，或平日里根本不会接触的领域和层面，即使有这样的元素出现，也只是为了培养我们能用辩证思想将知识点链接起来的能力。其实国内关于知识讨论和普及的综艺节目犹如雨后春笋，但《你说的都对》在结构上的确有着自己的独到之处，所以该综艺仅开播了两集，在豆瓣上就拿下了8.4的高分，这也代表了许多观众对其“良心综艺”定位的认可。虽然节目像是一场场竞技，一场场比赛，一场场较量，嘉宾们需用观点上的交锋，知识上的碰撞，理论上的辩驳，去完成一次次知识大爆炸。但在这个”知识战场“上并没有赢家和输家之分，胜利者永远是电视机和电脑前的观众们。