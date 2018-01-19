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编辑 | 删除 王源出演《大主宰》里的牧尘？太合适了！

麦克疯 发布于：

 

 

《大主宰》是内地网络小说作家天蚕土豆所创作的第四本小说，它自推出之日起就一路圈粉无数，更在2016和2017年先后入选中国泛娱乐指数盛典“网络文学榜top10”和胡润原创文学“IP价值榜”。小说不仅为读者构建了一个宏大的奇幻世界，而主角少年牧尘的形象更是深深植根于人们的脑海。如今这部小说即将登陆荧屏，而牧尘的扮演者究竟是谁也一度引发了大众的猜想。不过不久前影片的主角之一已经尘埃落定——牧尘一角，由拥有着超高人气的王源饰演。

原著中的牧尘，自幼资质不凡，心性坚定，内敛沉稳，有着“天才少年”之称。一路上的邪魔妖道让他越挫越强，直到最后，他也成为了一名盖世强者。中国人一向追求完美。一个如此“完美”的英雄，也许只有安放一张俊朗的容颜才能配得上他的才能行德。而五官精致，气质出众的王源正适合这一角色，不过相貌对的上还不是最主要的，更为关键的，是小说中的牧尘和现实中的王源有不少“重叠之处”。

 

而现实中的王源，可谓是与他年纪相仿的少年们中的“强者”——他不仅背负着与他这个年纪不相符的事业（既是歌手，又是演员，同时还担任着主持人），在今年1月联合国经济及社会理事会青年坛上的全英文发言，也为今天的学子们竖立起了坚实的榜样。王源一路走来不断突破自己，挑战自我，难道牧尘又不正是戏外王源的真实写照么？这个角色，简直就像是为他量身定做。

 

 

 

 

或许有人会对王源能不能演好牧尘提出质疑。其实王源早在很多影视剧中已经展现了独特的个人魅力。譬如2016年的《超少年密码》，他的台词功底，肢体语言表达技巧都已经有了大幅的长进，无论是站立姿态，还是眼角眉梢皆是戏味，只消几句台词就可揭开人物的内心精神世界，存在感非常强。电视剧《诛仙青云志》里，王源饰演的少年张小凡演技自然质朴，鲜活灵动。他有种少年独有的灵气和自然不加以雕饰的演技，角色的喜怒哀乐被他诠释得十分到位。

 

 

 

而《我们的少年时代》里，王源饰演了热爱棒球的”班小松“，他浑身上下散发着青春活力，蓬勃朝气，不仅深深地感染了队友，也感染了观众，就此收获了无数的好评。不过王源却没有沉迷在观众的掌声之中，他在微博上谦虚地表示自己的表演还有众多需要加强之处，一个能够吸取别人意见，不断加强自身修为的优质偶像，又怎么能不让人路转粉呢？

 

其实王源的演技，被娱乐圈中的不少前辈和大腕们看好，譬如张国立和潘长江都对他赞不绝口。著名女演员姜洪波就曾这么评价过王源：”他演戏进入状态很快，有自己的想法，遇强则强，而且很正能量。“而吴宗宪更预言王源未来会是“拿下影帝”的超级偶像。

 

2000年出生的王源不过才十几岁的年纪，他身上还藏着巨大的表演潜能，他还有着非常巨大的雕琢空间。这一次他扛起了玄幻大剧里的男一号，或许也预示着他将会完全卸下曾经“新人演员”、“小鲜肉”的枷锁，真正朝“演员”之路挺近。凭借王源的人气，再加上《大主宰》广泛的读者根基，估计这部电视剧不火都难。

大主宰(2019)

大主宰(2019)

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