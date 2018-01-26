好莱坞B级动作片以简单直接，凶猛彪悍的风格赢得了很多影迷的心。有时它并不需要有多复杂的剧情，但照样能让人热血澎湃。譬如这部《24小时：末路重生》。

本片和当年那部大热美剧《24小时》其实毫无半点关联，它讲述的是一个职业杀手在生命倒计时的24小时内走上复仇之路的故事。或许有人会拿它和杰森·斯坦森的《怒火攻心》相比较，但它要比后者更有深度，也更有内蕴。影片不仅涵盖了复仇，还体现了人性救赎、战后创伤、回归家庭等方方面面。

在很多动作电影里，女性往往都是男性的陪衬。但《末路重生》不一样。

电影采用了“伊桑霍克+许晴”的双主角模式，每个人物都有很重要的戏份，对于剧情发展均起到了关键的推动作用。两人踏上复仇之路的原因也具有极强的说服力——伊桑霍克的是复仇是为了原谅自己，抹平妻儿丧生后的愧疚和痛苦；而许晴复仇的动机是为了拯救被反派劫持绑架的儿子。导演布莱恩·斯莫兹并没有将事情的起因放在开头，而是将它们零散地穿插进每一场动作戏之前，这也让戏和戏之间保持了紧密、合理的关联性。最后伊桑霍克直捣敌人心脏的一场戏是我近几年看过的最爽快的一场动作戏，这里没有什么花哨的技巧，炫目的特技，完全都是硬碰硬式的死磕，这也让我想起了阿诺·施瓦辛格和史泰龙式曾经的那些动作猛片。

伊桑霍克在本片中的表现依旧精彩。他将一个特工的凶猛无畏，一个失责父亲、丈夫的矛盾和痛苦刻画得十分到位。而许晴的出现无疑是整部影片一道最亮丽的风景。如果没记错，她的上一部好莱坞电影是和布鲁斯·威利斯合作的《环形使者》。不过相比之下，许晴这一次在《末路重生》里的融入感更强，表现得也比上一次更加成熟，无论是在高速行驶的汽车内迎战对手的枪战戏，还是营救搭档突出重重包围的动作戏都端得很稳，整个人好像完全脱了胎换了骨。

她在本片要承担起复仇者、母亲和刑警三重身份，最后许晴还是做到了在三种完全不同的表演方式之间自如切换，丝毫不带违和感。另外许晴还在片中和伊桑霍克有一场激情戏，这让我想起了《迈阿密风云》中巩俐和科林·法瑞尔的那场轻解罗裳的对手戏，两者的尺度可以说是不相上下，但许晴在这里的表现媚而不俗，完全能够撑得起场面。看来许晴为了能够征服西方观众也真是豁出去了。

许晴一直以来都被人们定位为优雅知性的演员，不过《笑傲江湖》里英姿飒爽的打女形象却让人们看到了她不为人知的另一面，据悉许晴下一部电影是和徐浩峰合作的《刀背藏身》，也许通过这部电影，许晴会彻底完成一次演员类型上的重要转变。其实许晴给笔者印象最深的角色是《老炮儿》中的话匣子，这是一个性情豪爽刚烈的女性。即使她面前站着冯小刚，张涵予和刘桦，但她的存在感却依然无法被忽略，这足以证明了她的气场之强。我想这也是《末路重生》为何相中许晴，并让她担起片中一半大戏的原因。

很多内地女星打入好莱坞都是从动作电影开始，像《X战警》里的范冰冰，《生化危机5》里的李冰冰都没人让人失望，包括这一次的许晴。《末路重生》里”全方位动作女星“的形象为许晴在好莱坞的事业起步开了一个好头，也许这还只是她奉献给广大影迷的一道”开胃小菜“。

一部好的电影，它可以没有烧脑的故事，但必须要有一个情感的落脚点。《末路重生》虽然是一部不折不扣的动作片，但它的主题立意却是拥抱亲情。当你的人身安全和家庭安全受到严重威胁时，一切”大开杀戒“也就不足为过了；当观众的情感宣泄可以得到安放时，或许那些酣畅的复仇戏才能充分勾起观众的荷尔蒙。《末路重生》不仅为观众塑造出了两个全新的英雄形象，或许导演更希望人们从他（她）们身上感受到信仰和希望的力量。