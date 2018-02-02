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编辑 | 删除 《盲·道》 ：时代无意识里的悲剧

麦克疯 发布于：

 

鲁迅先生说“悲剧将人生的有价值的东西毁灭给人看”。游荡在城市空间里的被抛弃的乞讨儿童，终日在地铁甬道里拖着残疾的身体，艰难地向过往的路人发出呼救，但很少有人会投来同情的眼光。他们的命运与美好家庭、惬意童年没有任何关系，围绕在身边的只有挥之不去的恐惧与寒冷。李杨“现实主义”三部曲收官之作《盲·道》，就将摄影机的镜头对准了流浪在北京的乞讨儿童。遭遇中年危机一蹶不振的歌手赵亮，与被拐卖的流浪盲女晶晶意外相遇，埋藏在赵亮心中永远无法愈合的伤口——女儿的离世，唤起了他对晶晶的恻隐之心，于是他决定帮助晶晶找回亲生父母。

 

《盲·道》的故事主线就在“盲女回家”的叙事里展开了，导演李杨保持了一贯的审慎眼光，致力于描述一个肮脏中蕴含有希望的底层社会。与《盲井》《盲山》不同的是，《盲·道》中的农民形象已经随着时代的变迁，离开了封闭萧条的乡村，在充满未知的城市空间里寻找生活的可能。遗憾的是，李杨的电影里。他们找不到身份认同的可能，只能以罪恶的方式求得生存。人性恶的存在，不仅仅是个体对自我道德的放逐，还是这个瞬息万变社会的可悲产物。

 

盲女晶晶命运的悲剧不仅来自于拐卖儿童的黑心人贩子，还有萧索乡村中无能为力的可怜母亲。她的母亲分明是那个没有走出“盲山”的白春梅，无言的山丘让她同样背负上了沉默，为了活下去她只能选择改嫁。但是重新组建的家庭却给晶晶带来了致命的伤害，丧失人伦的继父曾对她性侵。

 

《盲·道》将个体命运的悲剧性推到了极致，晶晶似乎也注定失去了回家的可能。亲生母亲的软弱和继父的惨无人道，让她对落魄的赵亮产生了依赖，尽管两人在初识时都彼此心存芥蒂。影片从这个时候突然转向了一种悲悯中带着温情的童话式叙事。一个失去挚爱的中年男子，生活只剩下与时间的周旋，当同样境遇的盲女出现在身边的时候，他终于有机会真正放弃伪装，直面自己的内心。影片在高潮段落插入一段闪回，也就是几年前，赵亮作为一名当红歌手还在觥筹交错中赢得众人的追捧，声名带来的虚幻体验让他背离了家庭。于是，在一次意外的酒驾中，他失去了自己的女儿，生活从此一落千丈。赵亮的际遇在李杨的剧作里同样可以理解为道德惩罚，这样的逻辑多少有点情节剧的痕迹，现实主义的真实痛感也不免有所折扣。

盲·道 Blind Way(2018)

盲·道(2018)

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