2018年2月8日湖南卫视春晚，刘谦用一个壶，表演了他认为是过去十年以来自己所做过最神奇的一个魔术——《魔壶》。他用13分钟的时间，把一壶清水，变成了红酒，变成了白葡萄酒，变成了啤酒；又变成了香蕉牛奶，变成热咖啡，变成白砂糖。其实早在两年前，Wolfgang Moser就把这一道具送给刘谦，而他也曾凭借该作品在2015FISM大赛中获得大奖——FISM近距离厅堂部门第二名。刘谦花费了两年时间研究此道具，最终完成了他十年以来的“心愿”。他在这个节目中留胡子的造型，正是对原作者的致敬。在观看完《魔壶》之后，就连原作者也在社交网络上对刘谦赞不绝口。

2018年2月13号的安徽卫视春晚，刘谦又用一副扑克牌，一张卡片，等几个简单道具表演了魔术《千里挑一》。与《魔壶》这样的近景魔术不同的是，这个魔术更多采用了读心术手法，从现场效果来看，魔术极强的娱乐性惊呆了现场观众，也将整台节目推向了小高潮，充分展现了他对舞台相当不俗的驾驭控制能力。

笔者其实非常喜欢刘谦，作为中国电视魔术节目的代表人物，自09年起刘谦曾连续几年登上央视春晚，给不同年龄层的观众留下了十分美好的回忆，更成为很多老百姓茶余饭后的谈资。而作为“华人之光”的刘谦，他的履历也堪称惊人——他是中国历史上唯一一个获得魔术界最高荣誉"美国魔术艺术学院·年度魔术师大奖"的中国人，也是中国历史上第一位“魔术superstar”。从业多年，其足迹更是遍布了世界30多个国家、200多个城市，500多个电视节目。尽管他淡出公众视野多年，但在笔者中，他依然是当年那个喜欢穿白衬衣的帅气男孩，只不过经历了岁月的磨砺之后，他显得更成熟，更幽默也更睿智。

刘谦的成熟绝对与家庭有关。2014年，他与妻子王希怡结婚，2015年又升级为人父。有了家庭之后，他把更多的心思放于妻儿身上。在《吐槽大会》第二季，刘谦的心态似乎已经发生了巨大的变化，足可用处变不惊，静如止水来形容。他甚至在节目中平静的说：“我上网一般只看我自己的负面新闻而已。”这种勇于自黑和自嘲的态度，不是谁都能做得到。

《吐槽大会》让我们见识到了刘谦魔术师身份之外的另一面——原来他也是个妙语连珠的段子手！虽然已经许久未上舞台，但讲起段子，说起脱口秀来可谓是滔滔不绝，毫不含糊。特别是他吐槽华少因为表演逃生魔术遇险那段几乎是全程高能，十分有才。在名嘴齐聚的嘉宾阵容下，他甚至拿下了那一期的Talk King，足见这段“吐槽”的深度和广度。

刘谦从成名，到遭受非议，再到“重回巅峰”，他的事业生涯可谓是曲折坎坷。或许因为如此，他更在意朋友，关心家人，热爱粉丝，愈发注重人与人之间的心灵交流和互动。所以在《综艺非常赞》节目中，他开始尝试抛弃手法道具，为大家表演更“走心”的魔术。

刘谦曾说：”如果你以后想做魔术师，你会发现这条道路上，充满了挫折，悲伤和孤独。因为这个世界上有太多人，并不了解你的工作是在制造梦想，回忆和快乐。但是当你从观众眼中看见了惊喜的光辉，那就是你生命中最美妙的时刻。”也正是因为他的不断学习，不忘初心，坚持去做自己喜欢做的事情，才给观众带来了如此多好看精彩的魔术节目。

光阴似箭，日月如梭，人生苦短，兜兜转转就是几十载。在面对非议的时候，我们又有多少人像刘谦一样可以坦然应对，从容一生呢？很多时候，逃避并不能解决问题，摆正自己的心态，才是战胜一切困难的法宝。笔者不知道41岁的刘谦还会给我们带来多少惊喜，但可以肯定的是，他对于魔术的热爱，以及对快乐的传递，会影响着一代又一代的人。

刘谦

Louis Liu

