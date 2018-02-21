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编辑 | 删除 《唐人街探案2》在推理过程中对脑洞的呈现，见证了陈思诚的无限想象力

麦克疯 发布于：

 

 

 

有了《北京爱情故事》和《唐人街探案》（以下简称《唐探1》）的导演经验，《唐人街探案2》（以下简称《唐探2》）在公映前就让人充满期待。截至2018年2月17日21时，影片累计票房达6.4亿，豆瓣评分7.4，不仅口碑超越了前作，也实现票房上的丰收，是今年春节档一部不可多得的喜剧冒险题材电影。可以这么说，《唐探》系列的卖座，也让陈思诚从台前成功转向了幕后。

电影的多意性，是以上几部由他执导作品的重要特点。他曾说：“我想用比较商业化的方式得到大家认可，让不同的族群看到不同的东西。”其实不管是《唐探1》，还是《唐探2》，片中对人性的解读都超越了最开始剧本本身的设定。这与诺兰导演的《致命魔术》和《蝙蝠侠》三部曲一样，换个角度去看待事物，你所看到的点自然也会不一样。

从泰国到纽约，从密室杀人到五行杀人，先且不说探案推理的合理与严谨性，以及中国元素与剧情本身的紧密贴合，《唐探》系列的成功在于塑造了一个个性格鲜明的人物形象——不管是唐仁与秦风的反差萌CP，还是《唐探1》里面的思诺和李，《唐探2》里面的宋义与天才外科医生，他们都不是完人，正因不是完人，这样才具有可信度，也可使得剧情更加合理，也更能让人信服。

推理的过程，是把细节无限放大，与无限接近真相的过程。以《唐探2》为例，影片的核心事件是五行杀人案，把五百万包装成杀人凶手，这个莫比斯环式的人性迷局，是对人性，兽性，神性的终极拷问。人们常说，道法自然。但如果你曲解了道的含义，你面对的将会是无尽的深渊。人在做，天在看，公平与正义，其实上苍有一套自己的评价标准体系。

陈思诚巧妙的把这个故事，赋予了阴阳五行，道家五狱，镇灵符，阴阳无极说等等玄学元素，这不仅能增添影片的神秘感，也能调动起观众的好奇心。早在2002年，陈国富导演的《双瞳》就曾做过此类尝试，而本片因为审查的关系，能够做到如此已实属难得。这种典型的中国符号，同中国功夫等元素结合在一起，打造出了独树一帜的东方主义盛宴。

把推理的过程具象化，以图像立体的形式，来呈现秦风在推理过程中的脑洞世界，是影片在视觉方面所做出的成功尝试。也符合秦风在《唐探1》中对于推理的经典诠释：“要想破解犯罪，就必须接近它，甚至是成为它。”这样的直观呈现方式不仅能降低剧情的门槛，让更多观众看懂犯罪逻辑和推理过程，也使得整个观影过程更具有趣味性，激发能动性。

综合来看，《唐探2》作为陈思诚导演的第三部电影导演作品，将东方元素，如中国功夫，唐人街等同喜剧，动作，冒险的类型片元素紧密结合，再以社会派推理进行包装，这对于中国电影市场而言是一次不错的尝试。这不仅是对中国文化的对外输出，弘扬传统文化，也丰富了商业片的类型，避免了类型单一，使得正在发展的中国电影市场充满希望。从陈思诚执导的这三部作品来看，它所取得的成就，市场价值，口碑票房，都使得他当之无愧的成为中国电影新一代导演的领军人物。他每一部作品的诞生，均见证了陈思诚导演无限的想象力。

唐人街探案2 Detective Chinatown 2(2018)

7 .4

唐人街探案2(2018)

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