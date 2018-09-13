作为一部公路题材的青春冒险喜剧，影片《说走就走之不说再见》跟随者角色们的运动轨迹展现了许多不同的场景，包括茫茫大草原，满天黄沙的无人沙漠，白雪皑皑的珠穆朗玛峰等，且这些场景都是实景拍摄。童星出身的牛骏峰可以说从出道以来就具有比一般演员要高的起点，但这一路走来他的成功和进步都是他自身一步一个脚印踏踏实实走出来的。这从他一贯选择的剧本和角色中就能看得出来，一直以来，牛骏峰所塑造的角色都不是单一而扁平的，而是具有一定深度、十分丰满和立体的。陈萧这个角色，初始是个大言不惭的伪装者，所谓登顶珠峰只是自说自话的瞒和骗，终究在如陀螺的人生命运中需要作出真实的选择，那就是唯有登顶才能有活路。

在《说走就走之不说再见》后半段，牛骏峰饰演的陈萧到达西藏想要挽回前女友姗姗的心，此时却发现自己的好友一直喜欢着姗姗，并抢在他前面对姗姗表白，牛骏峰将陈萧那种起先惊讶，随后愤怒，最后无奈的状态诠释得非常精准，令人感受得到他对于这个角色确实是经过了认真的理解与钻研，相较于如今许多流量演员高兴就是大笑，难过就是大哭的表演方式，牛骏峰显然要认真走心许多。从此之后，陈萧更直接的对话自己的内心，那个夸夸其谈的毕业生不见了，更多的是要叩问初心的当代青年，他终究是明白，这山顶还是要爬上去。







值得人注意的是，这部影片中的大多数实景都是反季节拍摄，这也加深了演员演戏的艰苦，在一场沙漠戏份中，陈萧等人因看到了海市蜃楼而朝着目标狂奔，甚至因太过炎热而脱掉了衣服浑身大汗淋漓。其实这个时候气温已经达到了零下，演员在奔跑的时候还要不断在身上喷水以达到真实的效果，牛骏峰也因为这场戏冻出了肠胃炎，可见其敬业与投入的认真程度之深。实际上，这已经不是牛骏峰第一次为了演戏如此拼命，为了达到片中完美的角色状态，牛骏峰也将健身私教带入剧组，每天拍摄完后还坚持健身，已达到片中的角色状态。

除了演技上的不断磨炼，片中牛骏峰的几场裸上身的戏份也让人印象深刻，他硬朗又充满线条的腹肌让人很难相信这是那个曾在《家有儿女》中客串过的小胖子，据说牛骏峰即使在拍戏期间也会将自己的健身教练带到剧组内，只要拍完戏就会进行严格的健身训练，以求达到片中完美的效果，并成功瘦身15斤，这样的认真敬业与刻苦，实在是以实力诠释了励志二字。实际上，像这样提前做好充足准备，努力与角色靠拢的行为在牛骏峰身上不是首次出现了，之前为拍摄《夏天的拉花》，为了更好地诠释脑瘫少年周向阳这个角色，牛骏峰专门去到特殊学校做“导师”，近距离接触特殊儿童，以求真实还原角色状态。这样为了角色而认真努力的态度在如今的青年演员身上实在是难能可贵，相较于有些演员大量的运用替身抠图，牛骏峰这样认真揣摩角色的选择显然是睿智而立足长远的，毕竟演技的积累非一朝一夕就能完成，这样踏踏实实一步一个脚印的态度所带来的进步一定会给牛骏峰带来更加长远的发展。