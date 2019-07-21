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编辑 | 删除 影院里响起抽泣声，这部叫《烈火英雄》的电影看哭无数人

麦克疯 发布于：

很久没有在影院遇到过这样感人的情形了：两个小时的放映时间无一人提前离场；观影过程中抽泣声此起彼伏，邻座的陌生人还主动给我递来了纸巾；放映结束后，观众自发起立鼓掌……这部看哭无数人的电影就是《烈火英雄》。

 


这是一部主角为消防员的救火英雄电影，作为和平年代里牺牲最多的超级英雄，他们用血肉之躯抵挡烈火，守护着无数人的生命财产安全。


从影院出来后，我在马路牙子上坐了许久，稍稍平复了一下悲痛感动的心情，然后给做消防员的发小发了一条长长的微信，感恩他的付出，更叮嘱他一定要好好的。


我们从小一起长大，大学毕业后我选择成为一名白领，在高级写字楼之间穿梭，享受着现代都市的便利与繁华。而我的发小，他选择去当兵，并成为了一名消防员。


自从他当了消防员之后，我就很少能联系上他了，经常是打电话没人接、发微信过了一两天才回复。每次好不容易打通电话，他要么是刚训练完或出完任务，已经累得说不出话来；要么是马上要开始训练或执行任务，根本没时间多寒暄。
总之，他的生活只有两件事——训练和执行任务。


久而久之，我们的联系也渐渐变少了…..
然而，《烈火英雄》这部电影的出现消除了我们之间的隔阂，让我看到了发小每天的训练多么艰辛、执行消防任务时多么危险，更让我对他油然而生起一股敬佩之情。


他们每天做大量的训练，努力做到能够在几秒钟穿好防护服、十三秒攀着长绳爬上四楼、十六分完成五千米长跑，所求的不过是"能最完美地完成任务"。
作为可亲可敬的无名英雄，他们始终冲在危险的第一线。就像影片中呈现的那样，熊熊烈火肆虐，他们用血肉之躯护你我周全。

《烈火英雄》中有这样一个场景，让我瞬间崩溃、大哭不止！爆炸港口的化学罐区离火源一线之隔，如果化学罐区被点燃，后果将不堪设想。
杜江饰演的马卫国是特勤一中队队长，他接到上级的指令：必须挡住火源，死守化学罐区！
然而，区区十来人，一辆消防车，在现场供水不足的情况下，又如何能抵挡这猛龙般的火舌呢？
他们用完了水就改用粉尘、用完了粉尘只能搬起砖块挡住流淌火，眼看着火势越来越猛、供水还没来的情况下，束手无策的队长拿起手机给每一位消防员录了一段“告别视频”。


在濒死时刻，他们仍然带着坚强的笑容，告诉家人自己的思念和爱，告诉家人要照顾好自己，告诉家人自己从不后悔……
看到这一幕，我终于绷不住号啕大哭起来。


当我在温暖舒适的床上睡觉的时候，当我在宽敞明亮的办公室工作的时候，当我在新潮的商圈逛街的时候，当我和朋友在酒吧或咖啡厅休闲娱乐的时候，我的发小却在直面危险的烈火，咬紧牙、流着汗，拼尽全力守护着我们每个人的安全。


他也是和我一样青春正好的年纪，也对亲情爱情友情有无限眷恋，更对这个美好的世界充满着想象和好奇，但“消防员”三个字，就意味着舍己为人、以及必要时候的牺牲……


想到这里，我必须要郑重感谢《烈火英雄》这部电影。
正是因为《烈火英雄》将真实的消防员经历搬上大银幕，才让我们在无声的眼泪中看见每一位消防员的付出和奉献，让这些和平年代的英雄能够走到台前，得到更多理解、支持与爱戴。


刚走进电影院看《烈火英雄》的时候，空调开得太足我感觉有点冷，可是电影放映完，影厅变得热流涌动，我甚至冒出了汗水。
没错，这是眼泪的温度。这部让无数人哭到崩溃的《烈火英雄》 ，是这个夏天最难忘的回忆，更是值得终身铭记的“消防员情结”，是让我们为之热血的“英雄情结”！


  




烈火·英雄 The Bravest(2019)

8 .0

烈火·英雄(2019)

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麦克疯 (昆明)

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