国庆档历来是中国电影市场的兵家必争之地，而今年的国庆档更是“神仙打架”般精彩，甚至可以说，这是近五年来拼杀最惨烈的一个国庆档。

《攀登者》、《我和我的祖国》、《中国机长》三部大体量电影同时逐鹿，影迷们在万般期待之余，当然也少不了做一番比较。

在评价电影的各个维度中，演员阵容是最直观的，这也是很多观众首先会注意到的一点。

《攀登者》。

吴京、章子怡、张译、井柏然、胡歌……这五大主角实在是会让任何对手都心里一激灵。

《我和我的祖国》。

陈凯歌、张一白、管虎、薛晓路、徐峥、宁浩、文牧野……七大导演外加海报里这只能用“星罗棋布”来形容的主创，基本上可以宣布春晚提前了。

相比这两部的超豪华卡司阵容，张涵予领衔的《中国机长》在主演构成上似乎显得比较弱势。对其中某些演员的选择，网友们更是直接投下了不信任票。

事实上遭遇差评的又岂止是《中国机长》？连《攀登者》里的票房王吴京都早早在豆瓣收到了好多差评，以吴京这几年的观众缘，还能引来这么多人diss，更不用提别人了。

演员阵容固然重要，但是，当我们评价一部电影时，不是需要考虑其题材、导演、演员、剧情等等综合因素，才能得出最后结论？

我想就着影片已透露的信息进行一次重新的梳理，而恰恰这些正是我对《中国机长》信心满满的原因。

从本片目前释出的物料来看，《中国机长》这部电影是认真的。

为什么这么说？我们不妨看看《中国机长》历次曝光的预告片，或将发现一些端倪。

8月5日，《中国机长》首款预告，在1分钟的预告中，演员们的正脸只是一闪而过。

预告中出现更多的，是飞机在高空中突发险情，张涵予饰演的机长拼尽全力控制飞机，而欧豪饰演的副驾驶因风挡破裂而被吸出窗外，杜江、袁泉等饰演的机组成员则在异常颠簸的飞机中极力保持平衡……

这一分钟，演员的帅气或美丽是如此短暂，充盈在我们双眼的，是整架飞机上的乘客和所有机组人员所面临的危机。

8月30日，影片曝光“缺氧版”预告。

这部时长95秒的预告片，将飞机高空遇险后缺氧、气温骤降、释压、极度颠簸等险情展现地淋漓尽致。

面对驾驶舱里被损坏的飞机仪表盘和客舱里情绪失控的乘客们，机长和机组人员分别拿出沉着冷静的太多和超强的专业能力，和全飞机上共119名乘客共渡难关。

在这部预告片中，演员们早已在狂风和颠簸中“形象尽失”。

但机长那临危不乱、拼命控制飞机的身影，乘务长那句“从飞行员到乘务员，我们每一个人都经历了日复一日的训练，就是为了能保证大家的安全，这也是我们这些人为什么在这架飞机上的意义。”则深深印在了每一个观众的脑海，令人感到由衷地敬佩。

时间来到9月10日，《中国机长》“紧急呼叫版”预告片曝光。

在8633航班遭遇险情后，由于仪表失灵，地面控制中心的工作人员与其失去了联系。

于是，他们立即呼叫在8633航班航行区域附近的飞机，请他们一起呼叫8633航班。

“四川8633，成都在叫你”

“四川8633，听到请回答”

“四川8633！”

“四川8633！”

……

一时之间，这揪心又紧张的呼叫此起彼伏，所有人都在担心着8633的安危。

与此同时，地面上的武警、医疗、消防团队也都紧急出动，从成都的各个方向赶往双流机场，只为第一时间保障8633的安全备降。

这部预告片让人完全忘记了演员们的存在，只记住了一声又一声紧张关切的呼叫，只记住了一个又一个为8633保驾护航的工作人员的身影……

近日，随着《中国机长》“英雄机组来了”特辑的曝光，也让我们看到了这部影片的“真·隐藏卡司阵容”。

他们不是别人，正是“川航5·14”事件真实原型四川航空3U8633航班责任机长刘传健、第二机长梁鹏、副驾驶徐瑞辰、乘务长毕楠等“中国民航英雄机组”成员。

作为本片的真实原型，他们都是实实在在经历过那场空中险情的，正是因为他们的冷静和专业，才将8633航班和航班上的119名乘客安全送回了地面，他们是当之无愧的“平凡英雄、隐藏卡司”！

早在电影开拍之前，张涵予等演员曾跟随“中国民航英雄机组”刘传健、梁鹏、徐瑞辰等原型人物完成“复飞”重返蓝天，这也让演员有机会近距离观察人物原型的工作状态，受益匪浅。

在特辑中，英雄机组乘务长毕楠对在特情处置中提供大力支持与协助的幕后英雄感谢道：“保障每一个航班的安全起降，离不开每一个幕后保障的部门，我觉得他们每个人都是英雄！”

英雄机组第二机长梁鹏也表示，“这部影片可以让更多人了解，选这个行业也要做好吃苦的准备”。另外，他也很感谢这部电影“能够让更多人对民航工作者予以更多的理解和包容”。

而英雄机长刘传健也在参观剧组后表示，“整个剧组的工作状态非常好，他们非常辛苦。相信电影《中国机长》会感染大家，希望大家到电影院去看《中国机长》！”

把《中国机长》发布的各款预告片看过一遍，我们不难发现，本片不断致力于再现真实事件的惊心动魄，强化每一个真实角色的血肉丰满和职业素养。

《中国机长》这一路物料铺设下来，人们记住的是力挽狂澜的英雄机长，是危难之际让乘客安心的乘务长，是每一个拼尽全力守护旅客安全的乘务员和提供协助的幕后英雄。

这些看似平凡的人，日复一日坚守在工作岗位上，在平凡中创造出不凡，在自己的岗位书写奇迹，而他们才是最值得被记住的人。

从这种种迹象，我们可以看出，“认真”二字，是《中国机长》一直在做，也是拼命在做的事。他们的所做所为，已经感动了原型。能不能感动观众，就是他们接下来要做的。

所以，尽管《中国机长》面对的，可能是史上最可怕的“敌人”。论卡司，它绝对比不过，但它的故事，它的态度。都拥有非常强的潜力。

因此，我依然期待见证奇迹，我也衷心地希望《中国机长》能在接下来的国庆档取得令人满意的成绩！又或者，等到三部电影一起上映之后，你会回来转发我这篇文章的。