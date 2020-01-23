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荷里活的动物园

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编辑 | 删除 根据真实故事改编，这部微电影因太暖心而走红网络

麦克疯 发布于：

 

 

作为中国最隆重的传统节日，农历春节对于每一个中国人来说都有着非比寻常的意义。

据统计，2020年春运客流量预计达到30.1亿人次。在回家过年的路上，每个人都有属于自己的故事——有的人跨越千山万水，只为见上女友一面；有的人历尽千辛万苦，只为同家人相聚，团团圆圆；而有的人选择避开“大迁徙”，来一场向往自由和远方的惬意旅行。因此每到春节，“怎样过年”始终是我们十分热衷讨论的热门话题。

近日，一部改编自真实故事的微电影《一起更美好》，因描绘出了3个平凡但却暖心的数字生活故事，让很多网友深深地产生了共鸣，一时间火遍了全网络。笔者相信这3个故事不仅是他们的故事，也是我们每一个人的故事。


影片的第一个故事，讲述了21岁的大学生志文在与女友念兮“异地恋”200天之后，他决定跨越1000多公里的路程去为女友庆生。

志文与念兮的相识，源于两人在公交车上的一次偶遇:当时，志文帮没带零钱的念兮投了币，还告诉她可以在“华为钱包”里绑定交通卡。两人聊得十分投缘，渐渐擦出了爱的火花，之后便决定走在一起。



“追爱”路上，志文一边打开华为视频看起了热播剧，一边等待列车进站。在奔波近6个小时后，志文终于来到了念兮身边。


当念兮吹完生日蜡烛之后，两人紧紧相拥在一起。此时两人打开手机，同款的情侣主题见证了两人甜蜜的爱情。念兮对志文说：“我手机里也有了你城市的公交卡，下次换我去找你！”志文和念兮之间的距离因为“华为钱包”而被拉得更近。


影片的第二个故事围绕着28岁的软件开发者吴刚与母亲的亲情而展开。

临近春节，吴刚辛苦地忙于工作，就是为了能够尽快回家陪妈妈一起吃饭。然而因他手头上的项目进展情况并不顺利，于是吴刚给母亲发送了自己要晚点才能回来的消息，便继续忙着加班工作。

吴刚加完班后已经是深夜，在回家的出租车上，他接到了自己参与开发的应用、终于在华为应用市场审核上线的通知，这让他觉得一切辛苦都是值得的。到家前，吴刚给妈妈打了个视频电话，告诉妈妈自己快到家了。吴妈妈打开电视就能接通儿子的视频，这都是华为智慧屏的功劳。



到家后，吴刚和妈妈共进晚餐。妈妈想起买菜时的疑问，问：“小刚，什么是手机闪付？”吴刚手把手教妈妈，可以在华为钱包里绑定银行卡，还可以公交卡、门禁卡都绑进去，这样以后出门带个手机就可以啦。


第三个故事讲的是25岁的旅游爱好者宋菲第一次独自异国旅行。飞机刚一落地，是天际通细致入微的陪伴，让身在异乡的宋菲倍觉安心。在旅途中，她喜欢把思绪交给音乐，把遇见的美好事物用影像记录，更喜欢在华为云空间相册中翻看着昔日的照片，来感受自己的成长。




看完这部微电影，笔者感触很深：华为终端云服务已涵盖了用户生活的方方面面，在人们生活中的地位越来越重要了，而数字生活也已成为 “新生活方式”。正如微电影当中所表现的那样：有了华为终端云服务的陪伴，情侣之间、父母和孩子之间的关系因此变得更加亲密，身边的美好变得更简单。有了手机闪付，父母也能轻松享受到便捷的生活。有了天际通，旅行更方便安心。追剧用华为视频，听书看书首选华为阅读，聚会用华为音乐一键开启Party模式，出国旅行用天际通等等。这已经成为很多人的首选，也被很多年轻人视作是一种最潮最酷的生活方式。

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麦克疯

麦克疯 (昆明)

男 32岁 白羊座

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