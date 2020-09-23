上世纪九十年代的香港电影，有一个别称叫“双周一成”。

十余年间，成龙、周星驰、周润发三人“联手霸榜”，其中周星驰代表着无厘头喜剧、周润发主要作品就两个字：“老大”，只有成龙，除了招牌的功夫喜剧电影之外，就是超燃的大片。

其实，观众对于成龙的印象就是敢拼、敢打，他的作品无不透露着“爽”的气息。

从影四十多年，先后拍摄了200多部电影，成龙说，“每年会用一部新作品给大家当礼物”。

因为疫情的影响，一直没有与观众见面的《急先锋》，也来了！

本片是以国际安保团队拯救人质为背景，讲述了主角团队陷入阴谋又合力破局的故事。

全程高能，打戏不断！

如果非得用一个字去形容，那就是“炸”。

首先，场面宏大，海陆空全面开战。

电影放眼国际视角，从片头开始的绑架，到辗转英国、非洲、中东等地的追踪，反派从“作案工具”上层层升级，不仅出现了直升机、坦克等重型武器，甚至连航空母舰也登上大银幕。

比如预告片中的第一个镜头就相当带感：成龙开车大喊“抓稳啦”，后面则是反派疯狂的机枪扫射。

仅仅是一句话，专属“成式电影”的紧张和刺激感，一下子就有了！

相对应的，成龙所带领的团队也不断刷出“科技感十足的装备”，飞行器、导弹等等，总之你能想到的“火拼”方式，这里都有。

除了武器的“革新”，战斗场面也“开阔”起来，不再局限在商场或是狭小的空间，而是转为巷战与激流战。

比如撞豪车，那是一点不心疼啊！

再比如预告片中最精彩的一幕就是正反双方在湍急的瀑布上方酣战，这让观众也为成龙大哥捏了一把冷汗。

当然，这些“爽点”的背后，是暗喻未来“战争”场面的复杂性。

再者，打戏精彩，拳拳到肉。

超级大片的标准，绝对要有精彩的对打环节，这也是展现人物魅力的重要环节。

成龙大哥，作为打星出身，尽管身体条件已经不在巅峰状态，但动作依然是干净利落。

比如成龙在进入绑架团伙大本营的那一段打戏，出手快、发力狠，面对歹徒，丝毫不“虚”。

除了成龙之外，本片中作为武力担当之一的杨洋，表现的也是分外抢眼。

最精彩的就是在皮艇之上与反派对打的场景，不仅动作干净、有力，甚至还有很多成龙大哥年轻时候的风范。

不过，讲道理，预告片中杨洋这个侧颜真的爱了！

当然，急先锋中还有一个成员，那就是母其弥雅，影片中的她是一个格斗高手，用行动证明了“谁说女子不如男”，预告片中的她在从里中面对敌人正面对抗，真的够精彩。

最后，英雄主义的内核、爱好和平的主题。

大片不仅仅只有视觉享受，还要有符合世界发展的“主题”。

从预告片中，虽然看出到处都是战火纷飞的场景，但是影片本质上贯彻的还是正义与和平。

电影中的“新任务”背后体现的是无处不在的人性，搭载着国际安保问题的共情，相信这部电影有着广阔的文化内涵与国际视野，能让观众鼓掌的同时，也能大喊“真香”！

最后还是期待这样国际化制作的超级大片，能够给我们带来视觉上的享受！