很多年前，我们都在羡慕美国人有自己的超级英雄偶像。在电影里，他们上天下海、舍己救人；在现实里，他们给观众带来力量和勇气，帮助人们度过现实里的难关。

所以，在很长一段时间里，很多观众都在讨论中国的电影史上，有没有这样的超级英雄存在，有人说是无所不能的孙悟空，有人提名满身侠气的陈真，也有人说我们有“封神榜”联盟……

但是在经历了2020年这难熬的一年后，相信大家都有这样的感触：真正的超级英雄不需要超能力、不需要深藏绝技，他们其实就是我们身边最普通的人。

在病毒来临时，他们会穿上白大褂从死神手中抢救人；在洪水肆虐时，他们用身躯建起大坝；在国家有难时，他们穿起志愿者的红马甲……

每当我们身处困境，看到这样一群可爱的人，就会觉得生活又充满了希望，因为我们知道我们不是一个人在奋斗。

在2020年这个艰难的年份，我们更需要一部属于中国人自己的超级英雄电影来振奋人心，让大家知道即使生活再难，也有人愿意为了我们遮风避雨，而这部电影就是将于12月18日上映的《紧急救援》。

《紧急救援》原定于春节期间和观众见面，此次之所以提档，我认为有三个很重要的原因，也体现了《紧急救援》作为国产大片的眼界和担当。

1、主旋律电影鼓舞人心

入冬后，全国各地都陆续传来新冠复发的消息，虽然很多省市的应对速度都值得点赞，但是面对这种威胁全人类的天灾，依然让人觉得心里不安定。安抚人心，就是《紧急救援》提档的原因之一。

《紧急救援》以中国海上救援队为原型，讲述了我国海上救援队在各种生死攸关的海上事故中抢险救人的伟大故事。在影片里，可以看到有突如其来的漩涡、烟尘滚滚的大火、气势震天的爆炸……

这每一样，都是和新冠一样威胁着人身安全的灾难。甚至，我们可以把它们看成是病毒的具象化。

但是我们的救援团队知难而不怕难，即使可能使自己身处险境，也要尽全力营救每一个人。

彭于晏饰演的救援队员在影片里有一句台词：“你想打败我，我就跟你斗到底。”这句话不仅是海上救援队的心声，也是正在面对新冠挑战的我们应该坚持的信念。

即使再难，我们也要相信困难终将被战胜。

2、大制作提振整个电影行业

2020年，受疫情的影响，整个电影行业都不景气，尤其是国庆档之后，市场更是持续低迷，不仅观众没有好电影可以看，电影人也对市场没有信心，好多好片都不敢轻易安排档期。

《紧急救援》在这个时候提档，可以说是身先士卒，紧急救市。不过它舍弃春节档大盘优秀，而选择逆势而上，还是因为电影自身就有这个实力。

而且，2021年春节档，票房再好，也会归到2021年，而《紧急救援》选择2020年上映，就是为了让2020年的票房显得好看一点。

这份苦心，真的是难能可贵！

《紧急救援》称得上是真正意义上的大制作，作为一部大片，看的就是灾难时宏大的场面，这点上，《紧急救援》就做得无可挑剔。

影片里有水漫船舱的镜头，也有救援队员深入火海的镜头，这些镜头都是实拍，演员们真的穿上防火服就跑到了火海里。

影片里还有很多爆炸的大场面，也都采用了实景拍摄，看着海上油田着火，场景真的很壮观。

而演员们为了演好这部影片，也是下了不少功夫，不仅集体参加剧组组织的体能训练，还得进行潜水训练，彭于晏甚至能在水底憋气足足两分钟；辛芷蕾在剧组还学会了开直升飞机。

用心的演员加上好莱坞水平的制作，《紧急救援》势必会给2020年的电影市场划上一个完美的句号，也会带动年末票房大盘，鼓励更多的电影敢于上映。

3、树立中国英雄形象，谁说超级英雄只有DC和漫威

12月18日上映的影片还有好莱坞的《神奇女侠1984》，这可以说是中国超级英雄和美国超级英雄的正面对决。

不过正如前文所说，我们正越来越体会到超级英雄就在我们的身边，相比起好莱坞那些虚构的超级英雄，《紧急救援》队里那些有血有肉的人才更能引发观众的共鸣。而且我们也的确需要树立自己的民族英雄形象，不能说起英雄，就想到外国人。

无论是制作、演员还是影片意义，《紧急救援》都可以说是2020年的黑马之作。希望这部影片可以用它的力量在2020年的年末治愈我们所有人。也希望大家到时候可以走进影院多多支持这部电影，力挺我们身边的英雄们！