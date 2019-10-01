作为一部目的与主题都很明确的国庆档献礼影片，《我和我的祖国》从宣传时期便引起了极高的话题热度，影片以新中国成立至今的集体记忆性事件为原型，分以《前夜》、《相遇》、《夺冠》、《回归》、《北京你好》、《白昼流星》、《护航》这七个独立单元组合而成。作为总导演的陈凯歌不仅需要统筹好影片整体的思想之舵，还需考虑如何区别于过往以“英雄人物”为表现主体的主旋律电影，真正将影片标题中的“我”落到实处，聚焦重大历史事件背景下普通人家与国命脉相连的温情故事。

影片的七个单元紧扣“历史瞬间、全民记忆、迎头相撞”的创作主题，从《前夜》的另辟蹊径以开国大典前一晚的筹备工作为视点切入，到以我国第一颗原子弹爆炸成功的《相遇》，再到1984年中国女排三连冠的《夺冠》，1997年香港回归的《回归》，2008年北京奥运会的《北京你好》，以及2016年神舟十一号飞船的《白昼流星》和2015年抗战胜利70周年大阅兵的《护航》，一幕幕凝结民族精神与时代情怀的场景再现，回溯了从新中国成立以来平凡人的点滴记忆。

在这七个风格迥异的独立短片中，以陈凯歌执导的《白昼流星》最为特别。除去《白昼流星》，其余六个短片的故事背景多为北京、上海、香港等现代都市，而《白昼流星》则将影片背景放置于偏远的落后地区。导演陈凯歌在接受采访时对这一背景设置特地做出解释：“我们的国家国土辽阔，我们的关注点不只在东部发达地区，也应该注目那些暂时落后的地区。”短片以一对流浪兄弟的视角出发，把“山区扶贫”与“飞船着陆”巧妙结合，并通过“白昼流星”这一神话传说更为其增添一抹古老而深远的色彩。

短片开篇，刘昊然、陈飞宇饰演的流浪兄弟背着行囊准备离开穷苦落后的家乡，后被负责地区扶贫的李叔收留，善良的李叔将兄弟俩带回家，并通过从物质到精神的馈赠于无声中感化着兄弟俩。“扶贫先扶志”这大概是李叔一以贯之的教育理念，弟弟哈扎布在李叔扶起试图站立起来的小羊羔时，李叔说道：“你扶它立住，它能站多久啊，它得自己站住才算数呢！”而“站起来”是李叔在短片中重复最多的一句话，不论是饲养小羊羔还是最后病发倒在大漠之中，这是李叔对兄弟两的要求，也是对无数亟待扶贫帮助的人们的期冀。为了将“站起来”的精神贯穿到底，在最后帮助宇航员的画面里，兄弟俩冲上去抬软椅的瞬间也完成了由跪姿到站立的形态转变，形成了一种音画呼应的影像效果，极大地强化了短片的思想渗入。

外力的帮助永远只是短暂停留于事物的表面，只有深达核心的影响才是为之有效的“扶贫”。在哥哥偷钱被抓住之后，李叔的宽宥给予兄弟俩心灵的震撼，并带着他们去迎接远到而来的客人，李叔说：“他们和你们一样，回乡的人。”“回乡”的不仅从太空返回陆地的航天英雄，更是曾经忽略贫苦家乡，想外出闯荡的流浪兄弟对家乡的眷恋与认同，当壮阔的飞船扬起戈壁的黄沙，扬起的还有兄弟俩萌芽的梦想与希望。至此，“白昼流星”于兄弟俩、于观众不再只是一个口耳相传的神话传说，而是“航天飞船”划过祖国大地的光芒，更是无数个如老李般将青春与热血倾洒在祖国扶贫事业上的普通人。

至于网上很多观众不解为何将“扶贫”与“航天精神”这两个看似无关的事件相联系以及为何两个普通人能够自由出入被管制的航天区域？个人认为这正是导演的智慧所在，当兄弟俩带着憧憬冲入着陆现场的时候，影片的画面也随之由彩色转为黑白，“站起来”的事实见证着思想的蜕变与梦想的发生，影调的切换在服务情节的同时也在一定程度上可以理解为兄弟俩梦境的重现与人民“站起来后”脱贫事业的又一起点，把最近的“扶贫”与最远的“航天”相结合，一天一地，一远一近，相得益彰。同时，以流浪兄弟为代表的落后地区的人们正是需要如李叔般的智者来感化，需要重大历史事件的契机来催化，从物质扶贫到精神扶贫，两个迷途少年的知返也在最后一刻将短片的主题升华。