I'll go to the blue ocean floor

Golden

Harry Styles曾用“弥漫着月桂谷式的醇美”来描述他的首专氛围,吉他伴奏与和声散发着七十年代南加州氛围与怀旧风格的二专开场曲Golden是这种氛围的延续。然而即便是在这样阳光的南加州流行曲调的掩盖之下,仍能听出一丝随着太阳渐渐西沉的失落和苦乐参半,但首专蔓延出的情绪到此为止。



Watermelon Sugar

Harry在采访中承认,他为了证明自己是个严肃的音乐人而使首专基调稍微沉重,但90场的世界巡演让他感到自己的音乐正在被大众审美接受,他心目中的摇滚神像们也都有欢乐元素为主导的流行歌曲,于是受到70年代流行摇滚影响的攻入感应甜蜜到底的Watermelon Sugar诞生了。



Adore You

全专旋律最讨喜、感情最充沛的二专第一首派台单曲Adore You。Harry的首专是一张曲风沉重的非流行专辑,但几乎所有歌曲都在主流审美范畴内。二专则完全站在对立面上,基调欢快,曲风不统一,有更多相对不流行的歌,Adore You算是一个平衡点,是不了解Harry的音乐的听者爱上这张专辑的突破口。



Lights Up

Harry首专以大格局曲调绵延的华丽摇滚风格的Sign Of The Times作为首单,然而到了二专,我们最先听到的却是简洁、迷幻的带着节奏布鲁斯律动的Lights Up,70s 80s摇滚乐的金灿灿的余晖仿佛要从歌里溢出来。从这首歌的电气化声效能听出它对诸如格莱美年度制作奖的攻击性,奇妙的是“过度制作”之嫌并未减少Harry一直保留着的真诚而内敛的气质。



Cherry

Falling

To Be So Lonely

失恋三部曲。赤裸,卑微,破碎,还有点丑陋的英伦小正太(其实我想说的是小萝莉)的心碎之歌。Cherry的情感力量最强,嫉妒心被赤裸裸的表达出来,混响很特别,辽远的吟唱,法语对白的电话录音。Falling的主流审美切合度最高,撕心裂肺唱到劈,很不像Harry的梦幻般的直击灵魂的抒情曲调,breakup情歌不分国界,很适合打单的一首歌。在一把吉他里里(一种六弦尤克里里)上创作的To Be So Lonely,从Cherry的尖刻到Falling声嘶力竭,再到编曲简洁的To Be So Lonely,慢条斯理地细数孤独,仿佛一切已释然。



She

六分钟的迷幻摇滚,吉他solo贯穿其中,仿佛是Prince的Purple Rain遇见了Pink Floyd的Shine On You Crazy Diamond。Harry说,“他(吉他手Mitch Rowland)吃了迷幻蘑菇,我们都吃了,当时大家完全不知道在干什么,录完之后甚至都忘了这歌,后来回过头来听发现很喜欢,不过Mitch完全不记得那段吉他solo是怎么弹出来的。”真·Harry·平克弗洛伊德·Styles,可以想象现场听那段一分多钟的吉他solo有多爽。



Sunflower, Vol. 6

Canyon Moon

Treat People With Kindness

讲真我不太能get到这三首歌的魅力,南加州乐器,上世纪六七十年代,过于Joni Mitchell,过于西海岸,距离我对音乐风格认知过于遥远。尤其是第一场巡演的标志性口号Treat People With Kindness居然真的变成了一首歌,Harry你是认真的吗,好吧,每个热爱现场的歌手都有一首引爆演唱会气氛燃点的歌曲,Harry也应该有一首。



Fine Line

以民谣开篇,逐渐丰满升华,收尾很恢弘,也很平克弗洛伊德的一首歌,最后一段的渐进非常“致幻”,高级。弦乐、小号、和声,Harry喜欢的元素糅杂进这首六分多的气势磅礴,Fine Line的词作则是他在漫长的自我反省,自我接受的摸索过程结束以后得出的结论:分手,甜蜜又悲伤,这是一位25岁的青年沉浸在sex和感受悲恸的情绪里做出的自省。