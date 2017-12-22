《心理罪之城市之光》过审的第三天，片方组织了一场观影交流，安乐影业总裁江志强是本片出品人和制片人，按他的话说这是他经历最为难做的项目之一，这话我信，毕竟在中国做

犯罪片如同戴着枷锁跳舞，难度他国同行能比，如果连江老板都说是最难做，换其他制片人估计项目早就停滞了。即便如此，但仍旧被本片震撼到，笑点泪点High点怒点都有，最没想到是，它是年度最佳犯罪片。

《心理罪之城市之光》前半段与好莱坞的经典《七宗罪》如出一辙，中间部分是活脱脱的双雄对决，最后结尾两个大逆转。开局出色的用四个命案（校园体罚案、逆子弃母案、酒驾害人案、老妇碰瓷案），告知观众有一个冷静到极致，但让老百姓拍手称快的连环杀手“城市之光”一直在“替天行道”，这些人的死也许是罪有应得，依照中国人的传统观念，动辄以血还血以暴制暴，普通老百姓觉得很解恨，甚至说在大银幕下观看的观众也觉得很泄愤（说实话，我就觉得很泄愤），毕竟这些案件就是近些年让人无处发泄的奇葩社会现状，熟悉的

无天理无法保障人权的事件，无法被法律公审却被城市之光审判，我们觉得这就是报应！更牛逼的是，前50分钟的犯罪、推理，阮经天饰演的城市之光江亚未曾露面。

一部经典的犯罪片会让人念念不忘的原因无外乎几个方面：精彩的故事、巧妙的布局、血肉丰满的人物、人物间的感情纠葛，以及一些供人掩卷沉思的哲理。这些，《心理罪之城市之光》在开篇已经把一半解决了，精彩的故事、巧妙的布局都有。

我们的国度不可能会出现传扬以暴制暴或者说凶手无法落网的影片，所以当银幕内外的老百姓对以血还血的复仇观念有很强的认同感的时候，怎么转折成了《心理罪之城市之光》最大的看点，很好，起码我觉得推理的合情合理：因为这一缕城市之光亮度一点点变强，逐渐耀眼刺目，甚至已经点燃整座城市的暴戾之气（看全城投票处死律师那段便知），眼看越来越失控，甚至殃及无辜（13岁的廖亚凡就是无辜牺牲品）。

双雄对决的推理过程就不多说，因为邓超、阮经天在这些阶段恰到好处的告诉了大家，啥叫好演员。尤其是阮经天，我不确定他以后还能接到这么好的角色。“不问江湖事”、犯罪心理学天才、成熟老练的警队老司机，这样的形象对邓超来说并没有太大难度，但有趣的是推理过程中逐渐发现所有案子都是冲着自己来，并且发现了城市之光是自己的阴暗面，善良底线和真相背后，邓超拿捏的很好。阮经天则是内心扭曲、极富正义感但又极端变态。另外这种推进节奏要很快的犯罪片，点到为止的男女关系、影子敌人、正邪双方都曾以暴制暴等等，又把血肉丰满的人物、人物间的感情纠葛完美解决了。

那么，怎么解决一些供人掩卷沉思的哲理？这是《心理罪之城市之光》一大闪光点，可能看电影时候有些人没有领悟到电影的深层含义，对于变态的江亚来说，杀人并非是因为嗜血，而是有着强大的信念加上妄念，来实施自以为是的审判和布道来拯救城市法，这才是最可怕的。对于方木为代表的人民警察来说，眼睁睁看着以暴制暴的狂徒变成城市英雄，这种邪恶怎么剔除？是用义无反顾的善良感化它，还是用更加恶的方式消灭它？

可恶的是罪犯和警察的实力不相上下，处处争斗，机锋中还有着从容不迫的自在……终章之时，方木那段录像让人泪奔，好人若想点燃一座城市的勇气之光，需要比敌人有着更加强大的力量，但对决却终归是暴力的，怎么做是完美？怎么做是犯罪。不得不说，结尾两次反转，这里就不剧透了，着实精彩。