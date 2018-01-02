《妖铃铃》是当下华语影坛比较少见的类型，可以称之为“恐怖喜剧片”（香港的僵尸片），这类电影在银幕上已经好多年不见了。但其实在香港电影史上这样的片不少，比如说30多年前的《夜惊魂》、《猛鬼学堂》等，当然还有洪金宝、林正英为代表的茅山系列，黄百鸣开心鬼系列，当然还有吴君如曾经主演的一大堆，如《猛鬼霸王花》、《一世好命》、《一眉道姑》、《捉鬼有限公司》、《哗鬼旅行团》……，都是拍的精彩好玩，一个个深的港片精髓：尽皆过火，尽是癫狂。

之前看预告片就知道吴君如玩30年前套路，但没想到吴君如这么敢玩，首执导筒就能玩得出彩，玩得出色。故事很简单：繁花CBD里的钉子户，住着四户性格各异天赋异禀的怪人，妙手回春的保健医生、奇思妙想的发明家CP、过气江湖兄弟、发明星梦的小主播。无良地产商为了尽早拆迁找人扮鬼，不堪折磨的住户们找来了江湖上赫赫有名的“妖妖铃”捉鬼，一场刺激又搞笑的好戏上演了。这样的故事架构你是不是似曾相识，没错，用反对拆迁的套路完成梦想，荒诞又接地气，从许冠文到周星驰梁家辉梁朝伟到现在大鹏卢正雨，都玩过。

喜剧片和恐怖片的老梗，虽然说随便糅合就能拍一部电影，但突破真的很难，僵尸片就是因为套路到千篇一律导致无人问津。而《妖铃铃》能出彩，有几个可以说挺牛逼的地方：第一次看到大陆地域性的喜剧风格和港式无厘头融合的很好，就像我们喝丝袜奶茶，多一点咖啡或多一点牛奶都会不对味。要知道这方面的探索，冯小刚也罢赵本山也罢曾志伟也罢，都没能成功过，如今是第一次，但陈可辛吴君如团队+开心麻花团队，碰撞出不一样的火花，而不是格格不入；骗中骗局中局的反转，环环相扣一气呵成，让剧情很饱满，尤其是“红衣女鬼”、“电梯鬼婆”和“密室报数”这三段，人装鬼，鬼吓人，玩得飞起；聚焦拆迁，贴合时事热点，惊吓爆笑之后不忘人文关怀，发人深思，这是很多喜剧电影做不到的地方；最后一点是挡不住的情怀，浓浓的致敬经典港片（港片粉注意了，72家房客、古惑仔、无间道、功夫……）。

演员表现都不错，吴君如和沈腾自不用多说，往这一站就让人已经笑得合不拢嘴了，方中信吴镇宇很逗，张译特抢戏，papi酱最精彩的是彩蛋，还有焦俊艳、赵英俊、潘斌龙、许君聪都各有各出彩（其实这些都是因形形色色的角色设计加了分），最出彩的居然是岳云鹏，这是小岳岳这些年喜剧电影发挥最好的一次，他和沈腾的父子档撑起了《妖铃铃》笑点的半壁江山。

让你大笑一会，接着吓死你，吓着吓着又笑疯你，最后用友情、亲情各种撩你……《妖铃铃》看得出监制陈可辛下了很大功夫，完全把老港片的精髓带来了。最后，提醒一下，结尾彩蛋忒好玩，千万别急着走。