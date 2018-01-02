网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
日志
相册
电影
好友
专辑
收藏
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜

木雕禅师

曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾，半缘修道半缘君。电影交流QQ群号码：21815272，欢迎各位爱好者！

http://i.mtime.com/mudiao/

您当前的位置： 社区>> 博客>>

编辑 | 删除 《妖铃铃》：吓哭你笑疯你感动你的“恐怖喜剧片”

木雕禅师 发布于：

《妖铃铃》是当下华语影坛比较少见的类型，可以称之为“恐怖喜剧片”（香港的僵尸片），这类电影在银幕上已经好多年不见了。但其实在香港电影史上这样的片不少，比如说30多年前的《夜惊魂》、《猛鬼学堂》等，当然还有洪金宝、林正英为代表的茅山系列，黄百鸣开心鬼系列，当然还有吴君如曾经主演的一大堆，如《猛鬼霸王花》、《一世好命》、《一眉道姑》、《捉鬼有限公司》、《哗鬼旅行团》……，都是拍的精彩好玩，一个个深的港片精髓：尽皆过火，尽是癫狂。

 

之前看预告片就知道吴君如玩30年前套路，但没想到吴君如这么敢玩，首执导筒就能玩得出彩，玩得出色。故事很简单：繁花CBD里的钉子户，住着四户性格各异天赋异禀的怪人，妙手回春的保健医生、奇思妙想的发明家CP、过气江湖兄弟、发明星梦的小主播。无良地产商为了尽早拆迁找人扮鬼，不堪折磨的住户们找来了江湖上赫赫有名的“妖妖铃”捉鬼，一场刺激又搞笑的好戏上演了。这样的故事架构你是不是似曾相识，没错，用反对拆迁的套路完成梦想，荒诞又接地气，从许冠文到周星驰梁家辉梁朝伟到现在大鹏卢正雨，都玩过。

 

喜剧片和恐怖片的老梗，虽然说随便糅合就能拍一部电影，但突破真的很难，僵尸片就是因为套路到千篇一律导致无人问津。而《妖铃铃》能出彩，有几个可以说挺牛逼的地方：第一次看到大陆地域性的喜剧风格和港式无厘头融合的很好，就像我们喝丝袜奶茶，多一点咖啡或多一点牛奶都会不对味。要知道这方面的探索，冯小刚也罢赵本山也罢曾志伟也罢，都没能成功过，如今是第一次，但陈可辛吴君如团队+开心麻花团队，碰撞出不一样的火花，而不是格格不入；骗中骗局中局的反转，环环相扣一气呵成，让剧情很饱满，尤其是“红衣女鬼”、“电梯鬼婆”和“密室报数”这三段，人装鬼，鬼吓人，玩得飞起；聚焦拆迁，贴合时事热点，惊吓爆笑之后不忘人文关怀，发人深思，这是很多喜剧电影做不到的地方；最后一点是挡不住的情怀，浓浓的致敬经典港片（港片粉注意了，72家房客、古惑仔、无间道、功夫……）。

 

演员表现都不错，吴君如和沈腾自不用多说，往这一站就让人已经笑得合不拢嘴了，方中信吴镇宇很逗，张译特抢戏，papi酱最精彩的是彩蛋，还有焦俊艳、赵英俊、潘斌龙、许君聪都各有各出彩（其实这些都是因形形色色的角色设计加了分），最出彩的居然是岳云鹏，这是小岳岳这些年喜剧电影发挥最好的一次，他和沈腾的父子档撑起了《妖铃铃》笑点的半壁江山。

 

让你大笑一会，接着吓死你，吓着吓着又笑疯你，最后用友情、亲情各种撩你……《妖铃铃》看得出监制陈可辛下了很大功夫，完全把老港片的精髓带来了。最后，提醒一下，结尾彩蛋忒好玩，千万别急着走。

妖铃铃 Gold Buster(2017)

5 .8

妖铃铃(2017)

影评(17)

收藏(242)

回复 (0) | 收藏 (0) | 9 次阅读 |
下一篇：《心理罪之城市之光》：真的是年度最佳犯罪... >>

木雕禅师

木雕禅师 (北京)

男 37岁 摩羯座

日志分类
日志标签
木雕禅师 赵氏孤儿 天上掉下个林妹妹 无人区 未来警察 刺陵 十月围城 越光宝盒 三枪拍案惊奇 三枪 精舞门2 喋血孤城 蜜桃成熟时33D 影评 集结号 明明 投名状 木雕禅师,扑克
更多 >>