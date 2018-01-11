“无问西东”四字来自清华大学的校歌“立德立言，无问西东”，《左传·襄公二十四年》记载穆叔与宣子讨论什么是古人所说的“死而不朽”。穆叔认为，显赫的家世不能称为不朽。“大上有立德，其次有立功，其次有立言。虽久不废，此之谓不朽。”校歌此句指的是美好的德行和与人有益的言辞是青春飞扬的根基，有了这两点，青春才有环顾四周，舍我其谁的豪气和资本。当然，清华“无问西东”也指立德立言要超出传统的东西学之上，取得世界级的成果。

2011年清华百年校庆，学校决定搞一部电影《无问西东》作为百年校庆的献礼影片，主创中还有相当一部分是清华校友和在校生，导演选定的是李芳芳。2012年初，电影《无问西东》开拍，年底杀青，笔者友人就在剧组，几年之后，清华大礼堂前拍电影已经成为一代清华人记忆中的画面，几经周折这部电影终于要上映了。

李芳芳是个有野心的导演，电影里并非借此句抒发清华学子要在各自学科中做出不朽建树的豪情（要是那样拍的话，就成了伟光正的主旋律了），而是表达态度，一种青春态度，在成长过程中，每个人都面临纷繁的选择，受到万事万物的干扰和阻碍，无论外界的社会如何跌宕起伏，都对自己真诚，坚守原则，内心没有了杂念和疑问，才能勇往直前，无问西东。

毫无疑问《无问西东》是个眼下环境少见的质量上乘的文艺佳片，

四个故事，分别是当下职场社会里陷入尔虞讹诈的广告公司高管张果果（张震），救助四胞胎遇到了情感上和职场上的困惑；上个世纪60年代末，任性的王佳敏（章子怡）在政治风波里因为虚荣的谎言而引起蝴蝶效应差点作死自己，也导致自己和身边相关人员的命运全部发生了翻天覆地的裂变，包括营救她的品学兼优的陈鹏（黄晓明）以及陈鹏的情敌，陈鹏最后投身了中国的核弹事业；上个世纪30年代末，富家子弟沈光耀（王力宏）弃笔从戎，自愿参与了最残酷的战争，违背父母意愿，一冲飞天，以身殉国；上个世纪20年代，清华学子吴岭澜面临人生理想的抉择，考试失利的转科让他迷失方向，最终在梅校长和泰戈尔的感召下走上文学道路……有意思的是，这四个故事看似独立，但隐隐约约有丝丝勾连，如沈光耀有吴岭澜的人生体悟和飞虎队美军教官的处世哲学，如陈鹏是靠着沈光耀们的空投救济活下来；如陈鹏的情敌李想是张果果父母的救命恩人。更有意思的是李芳芳把四个故事打乱重组，前一个小时倒叙四个故事的前因，之后再混合插叙，让很多观众如同玩拼图游戏一般，边看边感叹人生无常和造化弄人。

电影感人的地方很多，尤其是那个特殊年代，章子怡和黄晓明雨中相拥而泣、深情表白；如王力宏驾驶战斗机向苦难的儿童空投救济品；还有米雪演的王力宏母亲泪眼看儿子日记等。

李芳芳的电影作品并不多，前作《80后》的特点和本片相似，就这么说吧，每个表演都很精湛，每幅镜头都很美，每个部分的制作都很精良，但也许是因为内涉特殊年代的历史吧，组合起来后却又少了些精彩（少了的素材谁干的就不说了）。

但我还是得赞赞李芳芳，起码一个中国名片一样的名校，她敢这么拍，而不是去拍伟光正就已经胜利了。最后的片尾，“七分钟读懂中国风骨”的彩蛋让人恍惚，其实真正的大咖都在这里，记录了在影片中悄然出现的历史名人与国学大师梁思成、林徽因、徐志摩、钱钟书、朱自清……最后强调一下，《无问西东》应该是内地最后一部胶片电影了吧，质感真是美爆了！