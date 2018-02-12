《西游记》之所以被后人传颂，其实是一则则关于心灵的寓言：三藏、悟空、悟能、悟净、白龙马五位一体，三藏是灵魂、方向；悟空是人心、智慧；八戒是人性、欲望；悟净是性格、脾气；；龙马是意念、意志。取经队伍西去灵山，积善成德，象征着我们的心灵走向光明正大的过程。要知道“忍痛容易忍痒难”，对于三藏团队来说，真的是忍受苦难容易，忍受诱惑艰难。世间多少寒门学子，刻苦学习，努力奋斗，最终禁受不住诱惑，败于自己的贪婪；世间多少英雄好汉，筚路蓝缕，出生入死，却功成不知身退，最终身败名裂，淹死在欲望的洪流里！享不尽的荣华富贵，赏不完的养眼美色……

原著小说中的女儿国国王拥有非常生猛火辣的个性，见到唐僧后第一句话就是：“大唐御弟，还不来占凤乘鸾也？”第二句话是：“御弟哥哥，请上龙车，和我同上金銮宝殿，匹配夫妇去来。”——这种性爱需求，和蝎子精、玉兔啊杏仙啥的没有什么区别。这也是历来多少版本的西游不管怎么搞，都有人为之簇拥，因为妖精身上有人性，人身上有妖精气。但不管怎么改，对于整部《西游记》中绝无仅有的一次“耳红面赤，羞答答不敢抬头”的唐僧来说：女儿国实在是取经路上最凶险的地方，因为这是最难过的情关！

和经典剧版风格完全不同，《西游记女儿国》来了一个少女感十足的国王，一个是从没见过男人的少女，一个是从没接触过女人的出家人，故事冲突点其实不用想也知道，唐僧的清规戒律和女儿国的习俗冲突，才能一次次让情到深处不能自已。虽然说最大尺度也就是捏捏所爱之人的衣袖而已，但这酸酸甜甜纯纯淡淡的初恋感爆棚，非常适合情人共赏。赵丽颖萌系国王，初见男人的好奇，讨论男人诅咒的哀伤、对国师唠叨的心烦，都恰如情窦初开的少女，这种爱至真至纯，难以抗拒。一次次的误打误撞和试探，一次次的共渡苦难，心甘情愿舍弃富贵而不求圣僧放下西去面见佛祖（最感人估计是唐僧被送上苦海行舟，国王纵身一跃共赴死难，风浪飘摇，彼此轻语若有来生……），最终国难民苦之时明白爱众生的意义所在，亲手为他穿袈裟，爱他就是成全他……

浮光掠影、过眼云烟，以后大家都是心口难以抹去的朱砂痣……

至于吸睛的特效啥的就不用多说了吧，电影开头五分钟，师徒顺河而下惊扰河神，一场打斗误入了女儿国……惊涛骇浪场面宏大，水下效果异常逼真，魔幻电影敢一开场就炫技，足矣说明特效制作的惊艳，3D立体感的震撼，星皓“西游记”大电影系列，两年一部越来越稳。其实在并影片筹备期未公布全部阵容的时候，我就与星皓掌门人闲聊过，他说启用赵丽颖担纲女主时，我还表示了担心，现在看共赴死难，纵身一跃随圣僧苦海行舟也罢；马背骑行，黯然神伤垂头抹泪也罢；河神震怒，激流飘摇为三藏披上袈裟也罢；彼此成全，安然撑伞送别也罢，赵丽颖拿捏的都不错。情戏感人、打斗炫目，还有插科打诨的喜剧开怀，《西游记女儿国》适合贺岁！接下来还格外期待还星皓的下一个魔幻系列：“八仙”。

“曾虑多情损梵行，入山又恐别倾城。世间安得双全法，不负如来不负卿。”如来的八十一道题里面，这一道唐僧做的最难。《西游记女儿国》做的很出色，纯纯淡淡、酸酸甜甜、浮光掠影、过眼云烟。