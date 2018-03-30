



从《飓风营救1、2、3》、《空中营救》到正在热映的《通勤营救》，连姆·尼森又双叒叕开始营救了。如今，他在国内观众的眼中几乎成了营救代言人，不得不说，《通勤营救》比此前的营救系列更好看。

不同于让连姆·尼森转型为好莱坞硬汉的《飓风营救》系列中神勇老爸的从头打到尾（毕竟那时的他才56岁），《通勤营救》更像一部具有很多动作场面的悬疑侦探片，且延续了前作《空中救援》的密闭空间悬疑缉凶主题，只是把“密室”从飞机换成了火车，下回估计是要去轮船了，正所谓上天入地下海。片中，连姆·尼森饰演了一名保险业务员，在他60岁的某一天突然被公司解聘了，这对于仍然需要背负贷款和儿子学费的他来说无疑是个噩耗。一筹莫展的连姆叔各种耗时间，终于耗到了下班点，坐上了回家的通勤火车（他们美国人上班真心就是这么费劲），此时，一个神秘女人却找到他，告诉他只要他能找到车上的一个人，就能得到十万美金，正缺钱的连姆叔肯定心动了呀，虽然仅有的信息为：化名普林，有一个包，在冷泉站下车。

《通勤营救》还是玩出了新意的，曾经做过警察，并具有优秀的侦查能力，这个任务不算难，但过程中，他却逐渐发现，自己被设计进了一个阴谋，有人要杀普林，而普林是FBI等待的证人！此刻，他知道，自己要做的是，拼命保护普林，保护车上的乘客，还要自证不是挟持人质的嫌犯……整个故事峰回路转惊心动魄，你既要跟着主角的思路去抽丝剥茧找出到底谁是普林，又要去思考谁是神秘女人留在车上的眼线，甚至你还要去猜到底是谁设计了连姆叔，所有的谜底持续到了片尾才逐渐解开，出乎意料。

而除了连姆·尼森66岁高龄的动作戏宝刀不老，以及正邪较量的环环相扣外，《通勤营救》还尝试在步步为营的悬念中解剖人性，各式渺小卑微的平凡人物在面临两难时会做出怎样的抉择，比如连姆叔这个角色，尽管他最初介入这个事件，是因为自己人性中的一点点贪念，但当他真正成为了阴谋中的一环后，他是杀了那个素不相识的普林换取妻儿的安全，还是不畏权贵为了正义与罪恶斗争到最后一刻？他选择了后者；比如和连姆叔一起分离火车轨道的列车长，为了更多人能活下来，他毅然决然牺牲了自己；又比如最后留在车上的几个路人，在生死关头，他们都站出来承认自己是普林……

总之，《通勤营救》在小格局中展现众生百态，悬念迭出的文戏与拳拳到肉的动作戏又配合的恰到好处，制作也是非常合格的好莱坞水准，对于春节档后较为冷清的电影市场来说，这类好莱坞大片很容易点燃观众的热情。