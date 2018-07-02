周恩来有句名言：“一个优秀的民族，必将是一个牢记历史的民族”。观今鉴古，民族的每一场大难都是文艺作品取之不尽用之不竭的矿藏，而一个民族，如何面对苦难书写苦难反思苦难，则决定了这个民族的格局和命运。电影作品也如此，比如二战之于犹太人，有斯皮尔伯格传世之作《辛德勒的名单》，“文革”之于中国人，有张艺谋的《活着》和陈凯歌的《霸王别姬》。

中华民族史本来就是一幅幅苦难编织而成的，且不说那些多灾多难的年代，中国电影对历史的叙述和反思要么缺席要么不痛不痒，即便就是如今和平盛世，那一次次极其重要、刻骨铭心的事件上，当代中国电影也是长年的“存在性缺席”的状态，这固然有审查体制的问题，但更重要的是我们电影人选择性地遗忘，无心了解苦痛，浮华与喧嚣堆满了屏幕，历史记忆心中淡漠……所以从院线体制改革以来，中国电影虽然很多商业大片，但思想性与艺术性俱佳的优秀作品却乏善可陈。

看完《我不是药神》，朋友圈我留言：“哭成狗了，中国电影史上的里程碑，电影体制改革后最好的一部片子，命运无法掌控的生命之痛，衍生对死亡的苦笑。”宁浩、徐峥带着新导演文牧野，干了一件了不起的事！故事改编自真人真事，一个中年危机的性保健药店老板，为私利而走私印度廉价白血病特效药并且发家致富，结局是难逃法网，但中间的几次人物性格转变让人唏嘘，影片真正聚焦的是中国人几十年来都不曾解决的“看病贵、看病难”的问题。

影片开局十分钟，徐峥就把已经走进人生困境的中年油腻+失败男演活了，父亲病危、前妻夺子、店铺荒凉……家徒四壁妻离子散时的破罐破摔，欺软怕硬被小舅子教训时怂样，孝顺父亲和身为人父的无助和慈爱，多样、矛盾，精彩异常，徐峥演此类角色真的绝了，放眼国内也就黄渤能比拼一下了。本片难能可贵的是不止徐峥发挥出色，其它演员一个都不掉队，为了挣钱给女儿治病不得不放下自尊委身风尘的谭卓、患重病盼求生唯唯诺诺却风骨清奇仍落了个无助自尽的王传君、有点畏缩也敢于挑战混球的知识分子牧师杨新鸣，沉默暴力但重情重义的黄毛小弟章宇，此外外冷内热爱憎分明的警察周一围、大发病人财的假药贩子王砚辉、道貌岸然的正版药商代表李乃文，甚至说只有一点点戏份的王佳佳、龚蓓苾，都不错。

情与法的困境，《我不是药神》虽然没有一直强调，但无论影片中的人物还是电影院的观众，都一直揪着心想着，这是本片最打动人心的部分，而徐峥扮演的程勇从流里流气的市井之徒转变到一直考虑病人利益的过程，形象具有说服性并且能感人肺腑，创作者和表演者把这个角色从始至终都考虑成谨小慎微地考虑自身利益的普通人，这个太牛逼了，太真实了，尤其是王传君、章宇两人的丧命，给了这个角色一层又一层的转变，叹为观止。

乐而不淫哀而不伤，最后，说几处影片动人细节：徐峥撒钱让男领班跳钢管舞时谭卓的细节表情，放下自尊委身风尘的不甘心；徐峥的几处眼神，被小舅子砸、火锅告别战友、印度调侃胖子、用车拦截警察等，太多；黄毛看到警察，飞速而回赶着抢车；王砚辉警局不松口的反质问；王传君临死前笑着看妻女的最后一眼……尼玛，太多了，处处是细节，本片真是细节决定成败了！

我们常念叨中国电影当年多么牛逼，有《活着》有《霸王别姬》有《阳光灿烂的日子》，我们常常羡慕我们的隔壁总是拍改变国家的电影，现如今，我告诉你，坏猴子计划要是再出几部《我不是药神》这样思想性与艺术性俱佳的电影，这将不仅是我们电影进步的标志，也是国家进步和社会文明的标志。